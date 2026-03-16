Zwei Dreierpacks im Derby, spezielle Rote Karten und ein designierter Meister

Viel los im Strafraum: Beim Duell zwischen Lendersdorf und Langerwehe gibt es für die Torhüter reichlich Arbeit. – Foto: Manfred Heyne

Nach 17 Spielminuten schien die Partie bereits einen Sieger zu haben. Jonas Varona verwandelte zunächst einen Foulelfmeter (12.), erhöhte nach sehenswerter Kombination mit Thomas Betzer (14.) und traf nach einem Konter ein drittes Mal (17.).

Am 19. Spieltag waren in der Fußball-Bezirksliga 3 für die Kreisdürener Vereine einige Tore zu bejubeln. Im Derby zwischen Alemannia Lendersdorf und dem TuS Langerwehe gab es beim 3:3 jeweils einen Dreierpack zu verzeichnen.

Aber auch die Gäste hatten einen Spieler mit Torriecher dabei. Almin Becirevic traf wie Varona ebenfalls dreifach – wohl mit Unterbrechung der Halbzeitpause. Kurz vor der Pause (42.) und kurz nach Wiederanpfiff (50.) waren psychologisch wichtige Zeitpunkte. In der 75. Spielminute war sein Dreierpack dann vollendet.

„Wenn du 3:0 führst und dann nur 3:3 spielst, fühlt es sich wie eine Niederlage an. Wir haben einfach das 3:2 zu früh bekommen“, hätte Lendersdorfs Coach Christopher Kall gerne die vollen drei Zähler zu Hause behalten. Hätte Langerwehe ein mögliches viertes Gegentor kassiert, dann wären sie wohl nicht mehr zurückgekommen. Aber der TuS schüttelte sich, scheiterte aber zunächst an Alemannia-Keeper Luca Krischer.

„Wenn man diesen Rückstand aufholt, fühlt man sich wie ein Sieger. Es ist aber natürlich ärgerlich, so früh 0:3 zurückzuliegen“, hat für TuS-Coach Tim Krumpen das Ergebnis zwei Seiten. Nach dem 1:3 hatte er seiner Mannschaft in der Kabine erfolgreich das Gefühl vermittelt, noch einen Punkt mitnehmen zu können. In der Schlussphase war für beide Seiten ein vierter Treffer möglich, der aber ausblieb.

Weit in der Nachspielzeit hat Viktoria Birkesdorf ein Unentschieden noch vermeiden können. Sie besiegte zu Hause den SC Elsdorf mit 3:2. „Vom ersten bis zum letzten Mann war die Leistung wirklich in Ordnung“, sprach Birkesdorfs Trainer Bernd Virnich von einem verdienten Erfolg. Jakob Kutheus brachte die Viktoria in Führung (16.). Noch vor der Pause egalisierte Elsdorf das Spielergebnis.

Als die Gäste in der 70. Minute in Führung gingen, änderte sich für Coach Virnich die Perspektive auf das Spielgeschehen. Er verließ die kleine Coaching Zone, um beim Linienrichter „in einem vernünftigen Ton“ nach einer Abseitsstellung nachzufragen. Vom Schiedsrichter sah er aufgrund des Verlassens seiner Coaching Zone direkt Rot. Virnich wurde zuvor weder als Spieler, noch als Trainer jemals des Feldes verwiesen.

Der Leistung seiner Mannschaft tat dies aber keinen Abbruch. Julian Perse konnte noch in der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielen. In der Nachspielzeit gelang Kutheus der Siegtreffer (90.+7). Diesen bejubelte der mittlerweile ausgewechselte Perse auf dem Spielfeld und sah dafür Rot.

Auch im Spitzenspiel Erster gegen Zweiter, SG Türkischer SV Düren gegen Hilal-Maroc Bergheim, gab es einen Treffer in der Nachspielzeit. Es war das erlösende 5:3 für den TSV durch Emin Eren (90.+6). „Wir haben nach dem 4:3 den Faden verloren. Hilal kam besser ins Spiel, aber wir haben gut verteidigt“, freute sich Dürens Coach Yunus Kocak über den Erfolg.

Seine Elf verschlief die Anfangsphase komplett und lag nach zehn Minuten mit 0:2 zurück. Der zweite Gegentreffer war aber ein Wachrüttler, denn in den folgenden sechs Minuten glichen Yasin Isildak (12.) und Daniel Bleja die Partie aus (16.).

Mahmut Temür hatte im Anschluss Pech, da seinem Führungstreffer die Latte im Weg stand. Im direkten Gegenzug gingen die Bergheimer wieder in Führung (30.). Der selbstbewusste Tabellenführer spielte aber trotzdem mutig weiter. Über zehn bis zwölf Stationen wartete man vorne auf die entscheidende Lücke. Diese sah Temür und netzte zum 3:3 ein (40.).

In Abschnitt zwei brachte Jordi Ndombaxi mit einem Flugkopfball den TSV in Führung (58.), bis Eren in der Nachspielzeit den Sieg eintütete. Durch den Erfolg hat der TSV Düren elf Spieltage vor Schluss 15 Punkte Vorsprung auf Rang zwei. Es ist schwer vorstellbar, dass dieses Punktepolster nicht für die Meisterschaft ausreichen wird.

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