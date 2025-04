Zwei Dramen im Elfmeterschießen im Bezirkspokal Bodensee

SV Ankenreute – SV Maierhöfen/Grünenbach 4:5 n.E. Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn) - Zuschauer: 150 Tore: 0:1 Leon Wagner (2.), 1:1 Nik Jerg (50.), 1:2 Daniel Bixenmann (91. i.E.), 2:2 Robin Braun (91. i.E.), 2:3 Sebastian Odemer (91. i.E.), 3:3 Marvin Schmid (91. i.E.), 3:4 Felix Einsle (91. i.E.), 4:4 Christos Intzes (91. i.E.), 4:5 Felix Merz (91. i.E.) Besondere Vorkommnisse: Philipp Prinz (SV Maierhöfen/Grünenbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Philipp Deuringer (91.). Julian Steinhauser (SV Ankenreute) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Moritz Lingg (91.). Fabian Brenner (SV Ankenreute) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Moritz Lingg (91.). SG Kißlegg – SG Waldburg / Grünkraut 2:1 FC Dostluk Friedrichshafen – TSG Ailingen 0:3 Tore: 0:1 Dean Fiegle (54.), 0:2 Janis Sagawe (86.), 0:3 Valentin Marte (90.+2) TSV Schlachters – SV Kressbronn 2:5 n.E. Schiedsrichter: Stefan Henle (Wuchzenhofen) Tore: 1:0 Jonas Hermann (29. Foulelfmeter), 2:4 Jonas Fritz (90.), 1:2 Mark Bukovec (90.), 1:3 Iven Kopfsguter (90.), 1:4 Samuel Lindinger (90.), 2:5 Tobias Eckmann (90.), 1:1 Lukas Pfister (91.) SG Baienfurt – TSV Eschach 1:2 Tore: 1:0 Julian Heinzler (16.), 1:1 Louis Lange (50.), 1:2 Noah Uebelacker (66.) SV Neuravensburg – FC Isny 1:0 Tore: 1:0 Levin Leonhardt (9.) SGM Beuren/Rohrdorf – SV Mochenwangen 7:6 n.E. Schiedsrichter: Klaus Dieter Kienle Tore: 0:1 Gabriel Oancea (7.), 1:1 Konstantin Detki (13.), 2:1 Jonas Prinz (22.), 2:2 Yannick Brossmann (48.), 3:2 Konstantin Detki (60.), 3:3 Florian Adis (87.), 4:3 Florian Albrecht (91. i.E.), 4:4 Nico Müller (91. i.E.), 5:4 Konstantin Detki (91. i.E.), 5:5 Gabriel Oancea (91. i.E.), 6:5 Martin Prinz (91. i.E.), 6:6 Lennard Said (91. i.E.), 7:6 Fabian Scholz (91. i.E.) Besondere Vorkommnisse: Matthias Frorath (SV Mochenwangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sandro Holzenberger (91.). Florian Adis (SV Mochenwangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.).

Die Ergebnisse aus der 3. Runde



FV Molpertshaus – SG Baienfurt 6:7 n.E.

Schiedsrichter: Uwe Leuter - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Christian Dalea (19.), 0:2 Fabian Weggerle (26.), 1:2 Florian Weiler (66.), 2:2 Mihael Markulin (72.), 3:2 Florian Weiler (91. i.E.), 3:3 Dennis Habnitt (91. i.E.), 4:3 Simon Kling (91. i.E.), 4:4 Tim König (91. i.E.), 5:4 Mihael Markulin (91. i.E.), 5:5 Philipp Frey (91. i.E.), 6:5 Stefan Brändle (91. i.E.), 6:6 Christoph Gehweiler (91. i.E.), 6:7 Christian Steeb (91. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Fabian Weggerle (SG Baienfurt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (80.). Andreas Brändle (FV Molpertshaus) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.).



SV Neuravensburg – FC Scheidegg 2:1

Schiedsrichter: Adrian Dobler

Tore: 1:0 Levin Leonhardt (32.), 2:0 Joshua Traut (77.), 2:1 Korbinian Immler (86. Foulelfmeter)



SV Ankenreute – SG Aulendorf 3:1

Schiedsrichter: Daniel Remensperger - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Andreas Krenzler (38.), 1:1 Robin Braun (39.), 2:1 Kevin Wahl (56.), 3:1 Pascal Beck (66. Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Andreas Krenzler (SG Aulendorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Philipp Deuringer (87.).



SV Maierhöfen/Grünenbach – FC Leutkirch 4:3 n.E.

Schiedsrichter: Fabian Baiz (Wangen i.A.)

Tore: 1:0 Stephan Kuhn (33.), 1:1 Tobias Koch (66.), 2:1 Felix Merz (91. i.E.), 3:1 Sascha Brauner (91. i.E.), 3:2 Nico Hartig (91. i.E.), 3:3 Marvin Ringer (91. i.E.), 4:3 Jonas Dopfer (91. i.E.)

Gelb-Rot: Felix Einsle (90./SV Maierhöfen/Grünenbach/)

Besondere Vorkommnisse: Maximilian Rasch (FC Leutkirch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Luca Schneider (FC Leutkirch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Moritz Lingg (91.). Sebastian Odemer (SV Maierhöfen/Grünenbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Matthias Stützle (FC Leutkirch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Moritz Lingg (91.). Philipp Greiter (SV Maierhöfen/Grünenbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.).



TSG Bad Wurzach – FC Lindenberg 5:6 n.E.

Schiedsrichter: Stefan Henle (Wuchzenhofen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marco Hammer (20.), 1:1 Simon Wahl (27. Foulelfmeter), 1:2 Marco Hammer (40.), 2:2 Pirmin Vincon (67.), 3:3 Adrian Bernady (90. i.E.), 3:4 Florian Pietschmann (90. i.E.), 4:5 Marco Hammer (90. i.E.), 5:6 Daniel Lau (90. i.E.), 3:2 Simon Hlawatschek (90.), 4:4 Simon Wahl (90.), 5:5 Kerem Katkay (90.)

Besondere Vorkommnisse: Niklas Kahl (FC Lindenberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (43.).



FC Wangen II – FC Isny 1:4

Tore: 0:1 Gökhan Bayrak (16.), 1:1 Daniel Wellmann (25.), 1:2 Gökhan Bayrak (51.), 1:3 Gökhan Bayrak (80.), 1:4 Valentin Kirchmann (83.)



SV Aichstetten – SG Kißlegg 1:2

Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Oliver Herrmann (6.), 1:1 Thomas Maas (25.), 1:2 Raphael Notz (58.)

Besondere Vorkommnisse: Timo Stölzle (SV Aichstetten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart David Greinacher (88.).



SK Weingarten – SV Mochenwangen 4:5 n.E.

Tore: 0:1 Gabriel Oancea (29.), 0:2 Yannick Brossmann (45.+7), 1:2 Senad Husic (71.), 2:2 Fatih Soyudogru (86.), 2:3 Nico Müller (91. i.E.), 3:3 Fatih Dönmez (91. i.E.), 3:4 Arber Shala (91. i.E.), 4:4 Senad Husic (91. i.E.), 4:5 Patrick Noack (91. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Rahman Soyudogru (SK Weingarten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Ferhat Ünalan (SK Weingarten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Fatih Soyudogru (SK Weingarten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.).



SV Oberzell II – TSV Eschach 0:3



SV Ettenkirch – TSG Ailingen 0:6

Tore: 0:1 (13. Eigentor), 0:2 Marcel Bürgin (36. Foulelfmeter), 0:3 Janis Sagawe (44. Foulelfmeter), 0:4 Marcel Bürgin (57.), 0:5 Marcel Bürgin (60.), 0:6 Ömer Faruk Avci (74.)



SV Oberteuringen – TSV Schlachters 0:2

Tore: 0:1 Sandro Schiller (55.), 0:2 Niclas Fischer (78.)



FV Langenargen – TSV Tettnang 2:3

Tore: 1:0 Mehmet Kerti (4.), 1:1 Hakan Fil (7.), 1:2 Flavio D‘Ercole (11.), 2:2 Ali Dounoh (25.), 2:3 Gianluca Vulpis (42.)



SGM HENOBO II – FC Dostluk Friedrichshafen 1:3

Schiedsrichter: Rocco Nass - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Ersin Sanli (18.), 1:1 Felix Eisenbach (32.), 1:2 Kerem Topuz (74.), 1:3 Eray Dogan (80.)



SGM Fischbach/ Schnetzenhausen – SV Kressbronn 1:4

Schiedsrichter: Maximilian Schön (Gestratz)

Tore: 0:1 Liam Gierer (6.), 0:2 Liam Gierer (37.), 1:2 Tim Mayer (70.), 1:3 Doumbouya Mamady (72.), 1:4 Mark Bukovec (90.)

SGM Beuren/Rohrdorf – SV Gebrazhofen 5:2

Schiedsrichter: Roman Braukmann (Leutkirch)

Tore: 1:0 Konstantin Detki (10.), 1:1 Moritz Marka (29. Foulelfmeter), 2:1 Dominik Prinz (53.), 3:1 Konstantin Detki (55.), 3:2 Moritz Marka (58.), 4:2 Florian Albrecht (77.), 5:2 Florian Albrecht (85. Foulelfmeter)