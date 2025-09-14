Zwei Doppelschläge sorgen für Concordias Tabellenführung

Concordia Hamburg hat sich nach dem 5:0-Erfolg über Hamm United die Tabellenführung gesichert – begünstigt durch die Niederlage von Paloma II beim ASV Hamburg. Trainer Bariş Sağlam zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft hochzufrieden: „Es war ein guter Auftritt von uns – insbesondere nach der suboptimalen Leistung gegen Barsbüttel. In der ersten Halbzeit haben wir etwas gebraucht, auch weil Hamm United die Räume gut zugestellt hat. Gegen einen tiefstehenden Gegner haben wir das sehr gut gemacht, den Ball laufen lassen, Verlagerungen gespielt und uns Torchancen erarbeitet. Wir brauchten nur den Dosenöffner und die Ruhe am Ball.“

Mit einem dominanten Auftritt habe sein Team „die beste Antwort auf das Barsbüttel-Spiel gegeben, die man hätte geben können – und das zu null“. Auch die Unterstützung von den Rängen hob Sağlam hervor: „Ein riesen Dank geht selbstverständlich auch an die Fans, die uns erneut zahlreich unterstützt haben und deren Zusammenhalt uns nach vorne spielen ließ. Die Jungs hatten echt Spaß, und das wurde auch in der Kabine angesprochen.“ Besonders in Erinnerung blieb das Bild von Doppeltorschütze Tarık Coşgun, der sein 5:0 ausgelassen mit den Anhängern feierte: „Das war die Krönung des Abends.“

Concordia Hamburg – Hamm United FC 5:0 (1:0)

Concordia Hamburg: Christian Gruhne, Farukhan Bulut (80. Emmanuel Gustav Addington), Lennard Sowah, Athanasios Alexandros Tatsis, Eren Eröksüz (68. Dennis Arhin Baffour), Diego Larralde Berendsohn, Onur Saglam (90. Kevin Amoah Asante), Ephrem Giesenberg Adarkwaah (68. Tarik Cosgun), Ishmael Schubert-Abubakari, Francis Dominic Amoah (80. Jeremy Cristovao Mata Seta), Maximilian Thilo Dittrich - Trainer: Bariş Sağlam

Hamm United FC: Norman Volber, Matthias Cholevas (78. Alexandros Ignatiadis), Dayan Soltany, Hiroto Hashida, John Winkler (60. Sinisa Veselinovic), Tyrone Aboagye (60. Georgios Cholevas), Brandon Wüschem, Arima Kosei (45. Paul Meyer), Sohrab Mohabatzadeh, Malik Elias Latif Sawaneh, Baran Baybarz (78. Sajad Mohabatzadeh) - Trainer: Jerzy Grzegorz Kopij

Schiedsrichter: André Becker

Tore: 1:0 Maximilian Thilo Dittrich (30.), 2:0 Onur Saglam (64.), 3:0 Maximilian Thilo Dittrich (65.), 4:0 Tarik Cosgun (86.), 5:0 Tarik Cosgun (88.)