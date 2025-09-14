Zwei Doppelschläge sorgen für Concordias Tabellenführung

Mit einem dominanten Auftritt habe sein Team „die beste Antwort auf das Barsbüttel-Spiel gegeben, die man hätte geben können – und das zu null“. Auch die Unterstützung von den Rängen hob Sağlam hervor: „Ein riesen Dank geht selbstverständlich auch an die Fans, die uns erneut zahlreich unterstützt haben und deren Zusammenhalt uns nach vorne spielen ließ. Die Jungs hatten echt Spaß, und das wurde auch in der Kabine angesprochen.“ Besonders in Erinnerung blieb das Bild von Doppeltorschütze Tarık Coşgun, der sein 5:0 ausgelassen mit den Anhängern feierte: „Das war die Krönung des Abends.“
Concordia Hamburg – Hamm United FC 5:0 (1:0)
Concordia Hamburg: Christian Gruhne, Farukhan Bulut (80. Emmanuel Gustav Addington), Lennard Sowah, Athanasios Alexandros Tatsis, Eren Eröksüz (68. Dennis Arhin Baffour), Diego Larralde Berendsohn, Onur Saglam (90. Kevin Amoah Asante), Ephrem Giesenberg Adarkwaah (68. Tarik Cosgun), Ishmael Schubert-Abubakari, Francis Dominic Amoah (80. Jeremy Cristovao Mata Seta), Maximilian Thilo Dittrich - Trainer: Bariş Sağlam
Hamm United FC: Norman Volber, Matthias Cholevas (78. Alexandros Ignatiadis), Dayan Soltany, Hiroto Hashida, John Winkler (60. Sinisa Veselinovic), Tyrone Aboagye (60. Georgios Cholevas), Brandon Wüschem, Arima Kosei (45. Paul Meyer), Sohrab Mohabatzadeh, Malik Elias Latif Sawaneh, Baran Baybarz (78. Sajad Mohabatzadeh) - Trainer: Jerzy Grzegorz Kopij
Schiedsrichter: André Becker
Tore: 1:0 Maximilian Thilo Dittrich (30.), 2:0 Onur Saglam (64.), 3:0 Maximilian Thilo Dittrich (65.), 4:0 Tarik Cosgun (86.), 5:0 Tarik Cosgun (88.)