Allgemeines
Beim KFC lief fast alles rund.
Beim KFC lief fast alles rund. – Foto: Ralph Görtz

Zwei Doppelpacks: KFC Uerdingen schlägt Monheim deutlich

KFC in der Oberliga: Die Krefelder präsentieren sich gegen Monheim in bestechender Form und lassen kaum eine Chance zu. Zwischenzeitlich gelingt ein Sprung in der Tabelle. Die Gäste kommen erst in der Schlussphase gefährlich vors Tor.

Keine 70 Stunden nach Ende des Pokalduells mit dem MSV Duisburg, das der KFC Uerdingen mit 1:3 verlor, war das Team von Trainer Julian Stöhr schon wieder in der Oberliga Niederrhein gefordert. Gegner in der Grotenburg war am Samstagabend der 1. FC Monheim.

Die Zuschauer waren gespannt, wie die Uerdinger nach dem zweifelsohne spektakulären Abend unter der Woche wieder im Ligaalltag ankommen werden. Diese Frage ließ sich nach den gut 90 Minuten ganz einfach beantworten: sehr gut. Denn der KFC spielte den Gegner her und siegte vollkommen verdient mit 5:2 (3:0).

KFC-Trainer Julian Stöhr hatte sich, entgegen seiner bisherigen Herangehensweise im Saisonverlauf, für die gleiche Startformation wie im Pokal gegen Duisburg entschieden. Viel auszusetzen an der Leistung der Startelf hatte es auch nicht gegeben. Das bedeutete aber auch, dass es beim angeschlagenen Publikumsliebling Alexander Lipinski reichte, um die rechte Seite von Beginn an zu beackern. Den ersten Szenenapplaus erhielt er bereits in der ersten Minute, als er in der Defensivarbeit seinem Gegenspieler den Ball abjagte. Den zweiten gab es für Noah Tomson nach einem Dribbling aus der eigenen Hälfte (8.). In die waren die Uerdinger nämlich in der Anfangsphase weitgehend zurückgedrängt. Monheim stand hoch und störte früh, ohne aber daraus Kapital schlagen zu können. Oft blieb dem KFC aber nur der lange Befreiungsschlag, was dazu führte, dass die Bälle schnell wieder weg waren.

Mit der Führung kommt die Sicherheit

Die erste richtige Torchance, die auch gleich den ersten Treffer des Tages mit sich brachte, hatte der KFC zu verzeichnen. Auf der linken Seite wurde Verteidiger Jan Bachmann sehenswert freigespielt. Der nutzte den sich bietenden Platz für eine scharfe Hereingabe, die Stürmer Etienne-Noel Reck mit dem ersten Kontakt mustergültig zur Führung verwertete (14.). Waren es gegen Duisburg noch die Gegentore, die als Weckruf zu wirken schienen, war es gegen Monheim die eigene Führung. Denn nur zwei Minuten später hätte der KFC beinahe erhöht, nach einer Ecke wurde der Ball aber am Tor vorbei gestochert. Viele Chancen erspielte sich der KFC in der Folgezeit nicht, dafür aber hochkarätige. Nach einer Hereingabe von rechts verzog der frei stehende Tomson allerdings kläglich (34.). Drei Minuten später spielten die Uerdinger einen schönen Angriff nicht sauber zu Ende und der Abschluss von Reck wurde abgeblockt.

Die Gäste aus Monheim waren offensiv weiter nicht in Erscheinung getreten, dafür mussten sie in den ersten gut 30 Minuten bereits zwei Mal verletzungsbedingt wechseln, weitere Spieler konnten nach Behandlung weiter machen.

Monheimer Doppelschlag nur Ergebniskosmetik

Durch diesen Doppelschlag schien das Spiel schon zur Pause entschieden. Die erste Phase der zweiten Halbzeit, in der so ein Spiel gerne mal eine andere Wendung nehmen kann, überstand der KFC schadlos, auch wenn Monheim zu einem ersten Abschluss kam. Mehr war es dann aber auch nicht, was die Gäste zunächst zustande brachten. Auch hier waren die Uerdinger spielbestimmend. So waren sie dem vierten Treffer näher als der 1. FC Monheim dem ersten – und der sollte auch folgen. Von rechts wurde Mohamed Benslaiman Benktib gesucht und gefunden, der in der Mitte den Ball über die Linie drückte (72.). Nur vier Minuten später schnürte auch Benktib seinen Doppelpack.

Mit dieser Führung im Rücken war auch der Ehrentreffer für die Gäste zu verschmerzen, der nach einer Ecke wohl hinter der Linie erst geklärt wurde (80.). Nach einem Konter grätschten die Monheimer durch Tim Galleski noch einen Ball über die Linie und betrieben in der Schlussphase etwas Ergebniskosmetik (85.). Mit dem Sieg springt der KFC zumindest für eine Nacht auf den zweiten Tabellenplatz – Ratingen hat allerdings schon fünf Punkte mehr auf dem Konto.

