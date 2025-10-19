Zwei Doppelpacks: KFC Uerdingen schlägt Monheim deutlich

Die erste richtige Torchance, die auch gleich den ersten Treffer des Tages mit sich brachte, hatte der KFC zu verzeichnen. Auf der linken Seite wurde Verteidiger Jan Bachmann sehenswert freigespielt. Der nutzte den sich bietenden Platz für eine scharfe Hereingabe, die Stürmer Etienne-Noel Reck mit dem ersten Kontakt mustergültig zur Führung verwertete (14.). Waren es gegen Duisburg noch die Gegentore, die als Weckruf zu wirken schienen, war es gegen Monheim die eigene Führung. Denn nur zwei Minuten später hätte der KFC beinahe erhöht, nach einer Ecke wurde der Ball aber am Tor vorbei gestochert. Viele Chancen erspielte sich der KFC in der Folgezeit nicht, dafür aber hochkarätige. Nach einer Hereingabe von rechts verzog der frei stehende Tomson allerdings kläglich (34.). Drei Minuten später spielten die Uerdinger einen schönen Angriff nicht sauber zu Ende und der Abschluss von Reck wurde abgeblockt.
Die Gäste aus Monheim waren offensiv weiter nicht in Erscheinung getreten, dafür mussten sie in den ersten gut 30 Minuten bereits zwei Mal verletzungsbedingt wechseln, weitere Spieler konnten nach Behandlung weiter machen.
Monheimer Doppelschlag nur Ergebniskosmetik
Durch diesen Doppelschlag schien das Spiel schon zur Pause entschieden. Die erste Phase der zweiten Halbzeit, in der so ein Spiel gerne mal eine andere Wendung nehmen kann, überstand der KFC schadlos, auch wenn Monheim zu einem ersten Abschluss kam. Mehr war es dann aber auch nicht, was die Gäste zunächst zustande brachten. Auch hier waren die Uerdinger spielbestimmend. So waren sie dem vierten Treffer näher als der 1. FC Monheim dem ersten – und der sollte auch folgen. Von rechts wurde Mohamed Benslaiman Benktib gesucht und gefunden, der in der Mitte den Ball über die Linie drückte (72.). Nur vier Minuten später schnürte auch Benktib seinen Doppelpack.
Mit dieser Führung im Rücken war auch der Ehrentreffer für die Gäste zu verschmerzen, der nach einer Ecke wohl hinter der Linie erst geklärt wurde (80.). Nach einem Konter grätschten die Monheimer durch Tim Galleski noch einen Ball über die Linie und betrieben in der Schlussphase etwas Ergebniskosmetik (85.). Mit dem Sieg springt der KFC zumindest für eine Nacht auf den zweiten Tabellenplatz – Ratingen hat allerdings schon fünf Punkte mehr auf dem Konto.