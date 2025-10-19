Zwei Doppelpacks: KFC Uerdingen schlägt Monheim deutlich

Keine 70 Stunden nach Ende des Pokalduells mit dem MSV Duisburg, das der KFC Uerdingen mit 1:3 verlor, war das Team von Trainer Julian Stöhr schon wieder in der Oberliga Niederrhein gefordert. Gegner in der Grotenburg war am Samstagabend der 1. FC Monheim.

Die Zuschauer waren gespannt, wie die Uerdinger nach dem zweifelsohne spektakulären Abend unter der Woche wieder im Ligaalltag ankommen werden. Diese Frage ließ sich nach den gut 90 Minuten ganz einfach beantworten: sehr gut. Denn der KFC spielte den Gegner her und siegte vollkommen verdient mit 5:2 (3:0).

KFC-Trainer Julian Stöhr hatte sich, entgegen seiner bisherigen Herangehensweise im Saisonverlauf, für die gleiche Startformation wie im Pokal gegen Duisburg entschieden. Viel auszusetzen an der Leistung der Startelf hatte es auch nicht gegeben. Das bedeutete aber auch, dass es beim angeschlagenen Publikumsliebling Alexander Lipinski reichte, um die rechte Seite von Beginn an zu beackern. Den ersten Szenenapplaus erhielt er bereits in der ersten Minute, als er in der Defensivarbeit seinem Gegenspieler den Ball abjagte. Den zweiten gab es für Noah Tomson nach einem Dribbling aus der eigenen Hälfte (8.). In die waren die Uerdinger nämlich in der Anfangsphase weitgehend zurückgedrängt. Monheim stand hoch und störte früh, ohne aber daraus Kapital schlagen zu können. Oft blieb dem KFC aber nur der lange Befreiungsschlag, was dazu führte, dass die Bälle schnell wieder weg waren.