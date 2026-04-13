Zwei Doppelpacker: Etelsen dominiert Derby gegen Ottersberg Wümme-Kicker kurz vor dem Gang in die Bezirksliga +++ Drei Tore binnen sieben Minuten sorgen für Klarheit von FuPa Lüneburg · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Das Kreisduell zwischen dem TSV Etelsen und TSV Ottersberg galt als wegweisend im Abstiegskampf der Landesliga Lüneburg, entwickelte sich aber zu einer erstaunlich einseitige Angelegenheit.

Über weite Strecken gaben die Schlossparkkicker den Ton an. In der 29. Minute gelang Christopher Petzold infolge einer Standardsituation das Führungstor. Kurz darauf erhöhte Pascal Voss auf 2:0 (34.). Nicht einmal 120 Sekunden später war Voss erneut zur Stelle und stellte auf 3:0, womit die Begegnung frühzeitig gelaufen war. Nach dem Seitenwechsel wären weitere Tore für die Hausherren möglich gewesen. Bis auf das 4:0 von Petzold tat sich aber nicht viel auf dem Spielfeld.