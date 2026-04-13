Zwei Doppelpacker: Etelsen dominiert Derby gegen Ottersberg

Das Kreisduell zwischen dem TSV Etelsen und TSV Ottersberg galt als wegweisend im Abstiegskampf der Landesliga Lüneburg, entwickelte sich aber zu einer erstaunlich einseitige Angelegenheit.
Über weite Strecken gaben die Schlossparkkicker den Ton an. In der 29. Minute gelang Christopher Petzold infolge einer Standardsituation das Führungstor. Kurz darauf erhöhte Pascal Voss auf 2:0 (34.). Nicht einmal 120 Sekunden später war Voss erneut zur Stelle und stellte auf 3:0, womit die Begegnung frühzeitig gelaufen war. Nach dem Seitenwechsel wären weitere Tore für die Hausherren möglich gewesen. Bis auf das 4:0 von Petzold tat sich aber nicht viel auf dem Spielfeld.
Damit trennen beide Teams nun zehn Zähler. Während Etelsen beste Chancen auf den Klassenerhalt besitzt, liegt Ottersberg nun schon sieben Punkte hinter dem rettenden Ufer. Für die kriselnden, da zum vierten Mal hintereinander untergehenden, Mannen von der Wümme geht es schon am Freitag im nächsten Derby gegen Rotenburg weiter. Zwei Tage später treten die Schlossparkkicker beim VSK Osterholz-Scharmbeck an.