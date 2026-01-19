Zwei Doppelpacker beim Monheim-Sieg

Nach dem „Highlight-Testspiel“, wie Trainer Dennis Ruess die Partie gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV (4:0) nannte, hatte Oberligist 1. FC Monheim ebenfalls einen 4:0-Sieg am Mittwoch-Abend gegen Bezirksligist TSV Bayer Dormagen eingefahren. Ruess wusste das Ergebnis entsprechend der Leistung einzuordnen: „Das Spiel war souverän, auch vom Ergebnis her. In der ersten Halbzeit war es etwas statisch, in der zweiten dafür im Anlaufverhalten etwas weniger intensiv“, resümierte er die Partie. „Wir haben gezeigt, dass wir der Oberligist sind, aber in beiden Halbzeiten hat uns ein My gefehlt. Es war insgesamt aber in Ordnung.“

Am Samstagnachmittag folgte dann das dritte Testspiel der Winter-Vorbereitung beim FC Wegberg-Beeck. Mit klaren Erwartungen gingen die Monheimer in die Partie gegen den Mittelrheinligisten: „Wir wollten das Spiel von Beginn an mit Leben füllen. Wir wollten direkt eine hohe Intensität reinkriegen“, sagte der FCM-Trainer. Diese Erwartungen sollte seine Mannschaft dann auch erfüllen. Dabei hob Ruess auch den Gegner hervor: „Das war über 90 Minuten sehr ordentlich und sehr intensiv von beiden Seiten. Das ist natürlich auch eine Mannschaft, die immer den Anreiz hat, in der Mittelrheinliga oben mitzuspielen.“

Der FCM zeigte sich von Beginn an mit hoher Intensität und Durchschlagskraft. Bereits in Minute sechs gingen die Gäste durch Leonard Bajraktari in Führung. Eine Flanke von Aleksandar Bojkovski landete bei Bajraktari, der den Ball nach guter Annahme versenkte. Nur drei Minuten später folgte jedoch der Ausgleich durch Marc Kleefisch (9.).

Monheim kann Intensität

Im weiteren Verlauf gab es die größeren Chancen auf Monheimer Seite. Der Torhüter der Gastgeber musste gleich mehrere Male zur Ecke klären. Vor der Pause waren es aber die Wegberger, die den Führungstreffer zum 2:1 erzielten. Nachdem FCM-Torwart Leon Feher einen direkten Abschluss pariert hatte, landete der zweite Ball wieder bei Wegberg. David Arize schob einen Querpass zum 2:1 ein (38.).

Trotz Rückstand war Ruess zur Pause mit der Leistung zufrieden und gab seiner Mannschaft mit, die Intensität weiter hochzuhalten. Dies gelang den Monheimern auch, kurz nach Wiederanpfiff setzte sich Tom Hirsch im Eins-gegen-Eins gegen Wegbergs Keeper durch und netzte zum 2:2 für die Gäste ein (48.). In der 57. Spielminute war es der eingewechselte Kameron Blaise, der entscheidend hinter die Kette durchbrach und den Ball im Strafraum auf Hirsch ablegte. Der Offensivspieler machte den Doppelpack und stellte auf 3:2. Der FCM zeigte sich sowohl in der Offensive als auch in der Defensive konstant über beide Hälften hinweg unnachgiebig. Rund zehn Minuten später brachte Bojkovski den Ball scharf vors Tor und fand Bajraktari, der per Dropkick zum 4:2 ins lange Eck traf und somit ebenfalls den Doppelpack schnürte (68).

Mit dem Ergebnis war man aus Monheimer Sicht durchweg zufrieden: „Was mir gefallen hat, waren die Intensität, die Bereitschaft und dass wir auch nach den vielen Wechseln keinen Leistungsabfall hatten. Wir haben über die ganze Spieldauer sehr viele gute Momente nach vorne kreiert, mit einer hohen Entschlossenheit, Geschwindigkeit und einer guten Tiefenstaffelung“, bewertete Ruess den Auftritt seiner Mannschaft.Man könne viele positive Entwicklungen erkennen.

„Am Ende war es ein gutes Spiel von zwei Mannschaften, die den Test auch mit Leben gefüllt haben. Für ein Testspiel war es das, was wir uns gewünscht haben“, resümierte Ruess. In der kommenden Woche geht es für den FCM gegen den SSV Bornheim.