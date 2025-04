Wormatia-Angreifer Erijon Shaqiri (links), hier im Heimspiel gegen Daniel Ndouop (Rot-Weiß Koblenz), ist weiter in Topform und traf in Nentershausen bei den „Eisbären“ doppelt. Foto: Dirigo/pakalski-press

Zwei Doppelpacker bei Wormatia-Sieg Zwei Offensivspieler der Wormser sorgen für die VfR-Tore beim „Heimspiel” ihres Westerwälder Trainers Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Worma. Worms SF Eisbachtal

Nentershausen. Torwart Luca Pedretti war umkurvt worden und geschlagen, doch den ersten Versuch kratzte Moritz Gotthardt trotzdem noch spektakulär von der Linie. Nur den Nachschuss von Jonas Kahles, den konnte auch Wormatias Rechtsverteidiger nicht mehr abwehren. Wenige Sekunden später zappelte der Ball im Netz (23). Es war ein kleiner Rückschlag für die Wormser Oberliga-Fußballer bei der Auswärtspartie in Nentershausen bei den Sportfreunden Eisbachtal, von dem sich die junge Mannschaft jedoch zügig erholte. Sie drehte das Spiel und nahm einen am Ende ungefährdeten 4:2 (1:1)-Sieg mit auf die Rückreise in die Nibelungenstadt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Wormatia-Trainer Marco Reifenscheidt, der bei seiner ersten Rückkehr als Gäste-Trainer in seiner Heimat Nentershausen zahlreiche Hände schüttelte und in viele Gespräche verwickelt wurde, war anschließend angetan, vom Auftritt seiner Spieler. Das Einzige Manko seines Teams: die Chancenverwertung. „Wir haben uns leider nicht belohnt bei unseren ersten Gelegenheiten”, sagte Reifenscheidt bei seinem „Heimspiel” anderer Art, dessen Team nach einem Stockfehler von Innenverteidiger Kosuke Ota, der sich bei einem langen Ball der „Eisbären” verschätzte, zunächst in Rückstand geriet. „Wie wir geantwortet haben, war stark”, freute sich Worms’ Trainer über das schnelle Ausgleichstor der Wormser, bei dem Angreifer Erijon Shaqiri den Ball nach einer schönen Kombination über Laurenz Graf und Mert Özkaya nur noch über die Linie drücken musste (26.).

Sa., 05.04.2025, 16:00 Uhr SF Eisbachtal SF Eisbachtal VfR Wormatia Worms Worma. Worms 2 4 Abpfiff Weitere Halbchancen ließen die Wormaten in der Folge ungenutzt. Mert Özkaya setzte zudem einen Freistoß aus rund 25 Metern an den Pfosten (31.). Was Reifenscheidt gefiel: „Wir haben uns gut mit dem Ball bewegt und waren scharf gegen den Ball. Nur die Tore haben gefehlt.” Dafür fiel der zweite Treffer zügig nach der Pause, obwohl in dieser Phase eigentlich die Sportfreunde besser und zielstrebiger agierten. Mert Özkaya hatte den Ball nach einem Durchbruch und einer perfekten Hereingabe von Linksverteidiger Ajet Grajcevci an die Grundlinie zur VfR-Führung im Tor versenkt (56.). Nach zwei schnellen Umschaltaktionen schraubten Mert Özkaya (81.) und Shaqiri (86.) das Ergebnis mit ihren jeweils zweiten Treffern in die Höhe. Beim dritten Gästetreffer hatte Luca Manganiello (Reifenscheidt: „Er ist gerade ein Faktor für uns”) uneigennützig vor dem Tor quergelegt.