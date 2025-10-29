Zwei Derbysiege an einem Wochenende – Talente des FC Bayern schlagen 1860 München

Am vergangenen Wochenende kam es zwischen Rot und Blau zu ehrwürdigen Münchner-Stadtderbys. Die Jugend des FCB entschied beide Partien für sich.
München – Der Oktober stand für die Jugendmannschaften der Münchner-Spitzenklubs im Zeichen von Stadtderbys. Neben Duellen mit der SpVgg Unterhaching gab es zahlreiche Partien zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860 München. Die Bayern wollten sich für den 1860-Sieg in der U19 Anfang des Monats revanchieren und schalteten in den folgenden Spielen einen Gang höher.
Zur Krönung des Derby-Oktobers duellierten sich die beiden Klubs nämlich am vergangenen Wochenende gleich zweimal. Im Bayern-Campus kam es zum Rückspiel in der U19-Nachwuchsliga. Mit dabei war mit Wisdom Mike auch ein Top-Talent des Rekordmeisters, das vor seiner Abreise zur U17-Weltmeisterschaft in Katar nochmal seine Klasse zeigte.
Bereits nach 80 Sekunden kam der 17-Jährige zu einer Top-Chance, als er von einem Stopp-Fehler der Junglöwen profitierte. Sein Abschluss ging zwar rechts am Tor vorbei, doch es war das erste Anzeichen darauf, in welche Richtung dieses Spiel gehen würde. In der Folge kam es auf beiden Seiten zu nennenswerten Chancen – die Teams lieferten sich einen wahren Schlagabtausch.
In der 23. Minute war es dann so weit: Bayern-Außenverteidiger Chivano Wijks erzielte die Führung für die Hausherren. Nach der Pause kamen die Blauen zurück und glichen in Person von Lance Fiedler aus. Doch in diesem Spiel blieb das Schlusswort den Bayern vergönnt. Eine Viertelstunde vor dem Ende der Partie traf Maycon Cardozo per Volley ins blaue Herz.
Der Brasilianer brillierte bereits in der Vorwoche. Beim Vorstadt-Duell gegen die Hachinger erzielte er einen lupenreinen Hattrick. Mit seinem Siegtreffer wird die Münchner-Tabellenführung weiter ausgebaut.
U19-Coach Peter Gaydarov sprach auf der Vereinsseite von einem verdienten Sieg: „Die Jungs haben alles reingeworfen und sich den Derbysieg durch ihre Haltung verdient.“
Doch auch der 1860-Trainer Jonas Schittenhelm sah ein „ordentliches Spiel“ seiner Mannschaft. Es habe lediglich die „letzte Frische, der letzte Punch gefehlt“, so Schittenhelm auf der Vereinsseite. Mit diesem Sieg revanchierten sich die Bayern für die 0:1-Niederlage vor ein paar Wochen. Auch die FCB-U15 hatte einen Tag davor einen Derby-Sieg auf der Agenda.
In Giesing traf der ungeschlagene Tabellenführer der Liga auf die Junglöwen. Der Primus zeigte eine souveräne Leistung und bezwang den TSV 1860 mit 3:0. Mit dem siebten Sieg in Serie unterstrich der FCB seine makellose Bilanz. Der U15-Coach des FC Bayern, Can Ünal, zeigte sich nach dem Erfolg seiner Mannschaft zufrieden. Durch eine Leistungssteigerung in Hälfte zwei sei der Sieg verdient, so Ünal auf der Vereinsseite.
Der Oktober der Jugend-Mannschaften überschnitt sich schlussendlich mit den Leistungen der Profi-Mannschaften bei den Münchner-Klubs. Während der Rekordmeister weiter auf Wolke sieben schwebt, sind die Löwen um ihren Dompteur Markus Kauczinski weiterhin in einer Findungsphase. (mh)