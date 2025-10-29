Zwei Derbysiege an einem Wochenende – Talente des FC Bayern schlagen 1860 München

Die U19 des FC Bayern bezwang den TSV 1860 München knapp mit 2:1. – Foto: IMAGO/sportworld

Am vergangenen Wochenende kam es zwischen Rot und Blau zu ehrwürdigen Münchner-Stadtderbys. Die Jugend des FCB entschied beide Partien für sich.

München – Der Oktober stand für die Jugendmannschaften der Münchner-Spitzenklubs im Zeichen von Stadtderbys. Neben Duellen mit der SpVgg Unterhaching gab es zahlreiche Partien zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860 München. Die Bayern wollten sich für den 1860-Sieg in der U19 Anfang des Monats revanchieren und schalteten in den folgenden Spielen einen Gang höher. Wisdom Mike verpasste im U19-Duell nach 80 Sekunden die Chance zum 1:0

Zur Krönung des Derby-Oktobers duellierten sich die beiden Klubs nämlich am vergangenen Wochenende gleich zweimal. Im Bayern-Campus kam es zum Rückspiel in der U19-Nachwuchsliga. Mit dabei war mit Wisdom Mike auch ein Top-Talent des Rekordmeisters, das vor seiner Abreise zur U17-Weltmeisterschaft in Katar nochmal seine Klasse zeigte.

Wisdom Mike kam gegen die Löwen nicht zum Torerfolg. – Foto: IMAGO/sportworld

Bereits nach 80 Sekunden kam der 17-Jährige zu einer Top-Chance, als er von einem Stopp-Fehler der Junglöwen profitierte. Sein Abschluss ging zwar rechts am Tor vorbei, doch es war das erste Anzeichen darauf, in welche Richtung dieses Spiel gehen würde. In der Folge kam es auf beiden Seiten zu nennenswerten Chancen – die Teams lieferten sich einen wahren Schlagabtausch. Hattrick-Held Cardozo beweist sich als Derby-Spezialist In der 23. Minute war es dann so weit: Bayern-Außenverteidiger Chivano Wijks erzielte die Führung für die Hausherren. Nach der Pause kamen die Blauen zurück und glichen in Person von Lance Fiedler aus. Doch in diesem Spiel blieb das Schlusswort den Bayern vergönnt. Eine Viertelstunde vor dem Ende der Partie traf Maycon Cardozo per Volley ins blaue Herz.

Lance Fiedler erzielte den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für den TSV 1860. – Foto: IMAGO/sportworld

Der Brasilianer brillierte bereits in der Vorwoche. Beim Vorstadt-Duell gegen die Hachinger erzielte er einen lupenreinen Hattrick. Mit seinem Siegtreffer wird die Münchner-Tabellenführung weiter ausgebaut.