Zwei Derbys innerhalb von vier Tagen

Der SG Prechtal/Oberprechtal stehen in den kommenden sieben Tagen zwei Derbys gegen Simonswald an. In der Bezirksliga geht es für die Mannschaft von Martin Schill am Samstag nach Obersimonswald, am folgenden Mittwoch empfängt sie den gleichen Gegner im Bezirkspokal-Halbfinale. Der Trainer äußert sich zu der kuriosen Situation und tippt die Ergebnisse des 23. Spieltags.

fupa: Herr Schill, Ihre Mannschaft bestreitet innerhalb weniger Tage zwei Derbys gegen Simonswald – erst in der Liga, dann im Bezirkspokal. Haben Sie eine solche kuriose Situation schon einmal erlebt? Martin Schill: Ich selbst habe es noch nie erlebt, dass man innerhalb von vier Tagen auf den gleichen Gegner trifft – einmal auswärts, einmal zu Hause. Das ist etwas Besonderes, vor allem das Pokalhalbfinale gegen Simonswald ist ein echtes Highlight, und ich hoffe natürlich auf viele Zuschauer in diesem Derby.

fupa: Wie sehen Sie die Chancen in den beiden Spielen? Schill: Wenn man von der aktuellen Form der beiden Mannschaften ausgeht, ist Simonswald jeweils Favorit. Wir hatten in der Liga zuletzt drei Niederlagen, haben aber das Viertelfinale gewonnen. In der Rückrunde haben wir noch nicht die Form der Vorrunde erreicht – da ist uns in der Winterpause etwas verloren gegangen. Simonswald ist das neue Gegenteil: Die haben noch kein Spiel verloren und fast alle gewonnen. Primär wollen wir zusehen, dass wir am Samstag die Abwärtsspirale aufhalten und einen Punkt holen. Dann werden wir sehen, was am Mittwoch möglich ist.