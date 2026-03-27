Zwei Derbys in der Gruppenliga Derbyzeit: Die FSG Riedrode erwartet die TSV Auerbach, der FC Fürth will es gegen FC 07 Bensheim besser machen +++ Einen Neuen hat die SG Wald-Michelbach. von Jan Zehatschek · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der Eindruck täuscht: Nicht die TSV Auerbach (Kevin Kotek Benarides) stolperte im Bensheimer Derby, sondern der VfR Fehlheim (am Boden Finn Lüderwald). Die Auerbacher haben nun bei der FSG Riedrode das nächste Spiel mit Lokalkolorit gegen eine Top-Mannschaft vor der Brust. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. (jz/net/ü/niwa/ü). Gruppenligist SG Wald-Michelbach hat wieder etwas Hoffnung geschöpft im Kampf um den Klassenerhalt, hat sich nun mit einem Offensivspieler verstärkt. Bei der FSG Riedrode war die Personalsituation schon mal besser vor dem Derby gegen Auerbach. Bereits am Samstag erwartet der FC Fürth den FC 07 Bensheim.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 16:00 Uhr FC Fürth FC Fürth FC 1907 Bensheim FC 07 Bensh. 16:00 PUSH Der Aufsteiger wusste beim 5:0 gegen Viktoria Griesheim einmal mehr zu beeindrucken. Leistungsträger Ole Gärtner war nicht mit von der Parte. Doch Tim Gensel ersetzte ihn gut. David Schmidt agierte solide auf der Sechserposition und komplettierte die Achse im Spiel des FC, der offensiv folgerichtig umso variabler war gegen Griesheim. Ergebnis: Tabellenplatz vier mit Tendenz nach oben. „Wir haben seit der Winterpause bis auf das 2:3 gegen Groß-Bieberau alles gewonnen, und das sorgt für Selbstvertrauen“, sagt Fürths Sportdirektor Marco Knapp. Doch vor Bensheim sind die Odenwälder gewarnt. Knapp: „Wir haben das Hinspiel deutlich verloren und wollen jetzt zeigen, dass wir es besser können.“

Der FC 07 rangiert auf einem Abstiegsplatz, ließ zuletzt zweimal je vier Gegentore zu. Leichtfertige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung müsse sein Team jetzt unbedingt vermeiden, sagt Trainer Constantin Renner. Von der Zusammenstellung der Offensivabteilung in Kombination mit der spielerischen Qualität der Einzelspieler sieht er Fürth ligaintern sogar „am besten aufgestellt“. Damit die Fürther nicht ins Rollen kommen, muss Bensheim vor allem „besser auf den Ball aufpassen“. Eine andere Möglichkeit, die Renner in Erwägung zieht, ist eine Umstellung in der Grundordnung.

Claus Kilian fällt mit Anriss des Syndesmosebandes wohl bis Ende der Saison bei der FSG aus. Ob Rene Salzmann am Ball sein wird, ist offen. „Es trübt sich ein“, sagt Thorsten Göck, Sportlicher Leiter des Tabellenzweiten, der aber „schon gerne“ auf die Tabelle, schaut. Riedrode will weiter von Spiel zu Spiel denken, und die nächste Aufgabe könnte durchaus zur Herausforderung werden. Denn im Hinspiel verstolperte Riedrode eine 3:0-Führung, und Göck weiß: „Wenn Auerbach ins Laufen kommt, dann wird es gefährlich“. Angesichts von vier Siegen aus vier Spielen im Kalenderjahr muss sich Auerbach vor keinem Konkurrenten verstecken. Der jüngste Erfolg gegen Fehlheim war Beleg, dass die TSV auch gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte bestehen kann. Die gute Form ist für Trainer Peter Brandenburger auch ein Ergebnis der personellen Situation. Während in Teilen der Hinrunde Woche für Woche Spieler ausfielen, ist Auerbach aktuell von Verletzungsproblemen verschont. Das hohe Selbstvertrauen dürfe jedoch nicht in Selbstzufriedenheit umschlagen, mahnt Brandenburger. Gerade in dieser Hinsicht dürfte sich das Duell mit dem Tabellenzweiten als Härtetest erweisen.

Die Mannschaft von SV-Trainer Jochen Ingelmann hatte sich gerade etwas freigeschwommen im Tabellenkeller mit zwei Siegen in Folge. Doch vergangenen Sonntag kam der Rückschlag: 1:3 beim SV Geinsheim. „Aber wir haben diese Woche gut trainiert“, sagt der Coach, der sich auch gar nicht lange mit der Niederlage beschäftigen will: „Unser Weg ist in Ordnung, und wir müssen auch Ergebnisse nicht groß hinterfragen.“ Gegen Ober-Roden gelte es nun, „Lösungen“ zu finden, um das Ziel, drei Punkte zu holen, zu verwirklichen. Fatih Sevindik zur SG Wald-Michelbach

Fatih Sevindik (Türkspor Beerfelden) wird die SGW bis Saisonende unterstützen, soll den verletzten Gero Lammer im Angriff ersetzen. „Er ist ein schneller Spieler; hat schon einige Tore erzielt und passt gut in unser Raster“, lobt Trainer Benjamin Sigmund den Neuen. Kapitän Jonas Ripper, der seine außergewöhnliche Qualität beim wichtigen 4:3-Heimsieg gegen den FC 07 eindrucksvoll mit zwei Toren bewies, wird in Rüsselsheim aus privaten Gründen fehlen. Denis Dörsam ist verletzt. Die SGW hatte Dersim im Hinspiel am Rande einer Niederlage, und Coach Sigmund fordert jetzt: „Wir müssen defensiv gut stehen und durchdacht kontern“.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSV Altheim TSV Altheim VfR Fehlheim VfR Fehlheim 15:00 PUSH