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Ligavorschau
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Zwei Derbys in der Fußball-Kreisoberliga
Teaser KOL NORD: +++ Türk Gücü Breidenbach und der Gladenbacher SC messen sich im Verfolgerduell. Der Weidenhausen steht im Spiel gegen die SG Nordkreis stärker unter Druck als der Mitaufsteiger +++
Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisoberliga Nord dürfen sich die Fans der heimischen Vereine auf zwei direkte Duelle freuen. Türk Gücü Breidenbach empfängt den Gladenbacher SC und der VfL Weidenhausen hat Mitaufsteiger SG Nordkreis zu Gast. Daneben spielt die SG Silberg/Eisenhausen beim TSV Michelbach. Anstoß ist am Sonntag allerorts um 15 Uhr.