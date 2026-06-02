Zwei der Top-Drei-Torjäger wechseln in die Regionalliga Bayern

Laurin Völlmerk (Mi.) ist der beste Torjäger der Landesliga Südwest. John Haist (li.) und Kevin Makowski (re.) folgen dich hinter ihm. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Am Ende war es ein ganz knappes Rennen um den ersten Platz in der Torschützenliste. Mit 26 Saisontoren steht Laurin Völlmerk vom TSV Aindling ganz oben an der Spitze. In den letzten zwei Spielen erzielte er in Summe nochmal drei Tore. Beim Remis gegen Absteiger SC Oberweikertshofen gelang ihm ein Treffer, gegen den SV Cosmos Aystetten beide Tore seines Teams. Schon seit Februar ist klar: Völlmerk verlässt den TSV Aindling und wechselt im Sommer zu den Stuttgarter Kickers in die Regionalliga.

John Haist hat den Sieg bei den Top-Torschützen knapp verpasst, kann aber trotzdem stolz auf 25 Saisontreffer für den TSV Dachau 1865 blicken. Die Dachauer brachen nach zwischenzeitlich starker Phase zum Ende der Saison wieder ein bisschen ein und beenden die Spielzeit auf Platz neun.