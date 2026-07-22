 2026-07-21T12:15:24.401Z

Testspiel

Zwei der drei Gegentore im Video: Pansdorf II unterliegt in Pönitz

Der Verbandsligist musste sich im nächsten Härtetest der Sommervorbereitung dem Landesligisten SVG Pönitz geschlagen geben. Zwei der drei Treffer sind in den FuPa-Videohighlights zu sehen.

von Isaija Zecevic · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser
Der TSV Pansdorf gilt in der VL-Süd durchaus als Abstiegskandidat. Doch die 0:3 Niederlage macht Mut - so komisch es auch klingen mag. (Archivfoto)
Der TSV Pansdorf gilt in der VL-Süd durchaus als Abstiegskandidat. Doch die 0:3 Niederlage macht Mut - so komisch es auch klingen mag. (Archivfoto)

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Der TSV Pansdorf II hat den nächsten Test der Sommervorbereitung verloren. Beim Landesligisten SVG Pönitz musste sich der Verbandsligist am Dienstagabend mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

Gestern, 19:30 Uhr
SVG Pönitz
SVG PönitzPönitz
TSV Pansdorf
TSV PansdorfPansdorf II
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Abpfiff
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Auch wenn das Ergebnis deutlich ausfiel, stand für den TSV Pansdorf II vor allem die weitere Entwicklung im Mittelpunkt. Gegen einen ambitionierten Landesligisten bot die Partie erneut die Gelegenheit, personelle Varianten zu testen, Abläufe einzuspielen und weitere Erkenntnisse für den Saisonstart in der Verbandsliga Süd zu sammeln.

Die Niederlage liefert dem Trainerteam dennoch wertvolle Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung. Bis zum Ligastart gilt es, das Zusammenspiel weiter zu verbessern und die Mannschaft optimal auf die anstehenden Pflichtspiele einzustellen.

Wer die Begegnung noch einmal Revue passieren lassen möchte, findet - wenn er auf das Spiel drückt - die Videohighlights. Dort sind zwei der drei Treffer des SVG Pönitz zu sehen.