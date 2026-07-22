Zwei der drei Gegentore im Video: Pansdorf II unterliegt in Pönitz

Der TSV Pansdorf gilt in der VL-Süd durchaus als Abstiegskandidat. Doch die 0:3 Niederlage macht Mut - so komisch es auch klingen mag. (Archivfoto)

Der TSV Pansdorf II hat den nächsten Test der Sommervorbereitung verloren. Beim Landesligisten SVG Pönitz musste sich der Verbandsligist am Dienstagabend mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

Auch wenn das Ergebnis deutlich ausfiel, stand für den TSV Pansdorf II vor allem die weitere Entwicklung im Mittelpunkt. Gegen einen ambitionierten Landesligisten bot die Partie erneut die Gelegenheit, personelle Varianten zu testen, Abläufe einzuspielen und weitere Erkenntnisse für den Saisonstart in der Verbandsliga Süd zu sammeln.

Die Niederlage liefert dem Trainerteam dennoch wertvolle Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung. Bis zum Ligastart gilt es, das Zusammenspiel weiter zu verbessern und die Mannschaft optimal auf die anstehenden Pflichtspiele einzustellen.