Zwei Defensivreihen auf Augenhöhe im Kampf um den Aufstieg

Wenn der VfL Osnabrück am Samstag um 14:00 Uhr im Ostseestadion beim F.C. Hansa Rostock antritt, ist es mehr als ein gewöhnliches Drittligaspiel. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die im Aufstiegsrennen ein gewichtiges Wort mitreden wollen – und die sich vor allem über defensive Stabilität definieren.

Rostock feierte jüngst sein 60-jähriges Vereinsjubiläum. Der Traditionsverein, 1965 gegründet, strebt nach dem Zweitligaabstieg die schnelle Rückkehr ins Unterhaus an. Im Winter verpflichtete Hansa mit Lukas Kunze ausgerechnet einen ehemaligen Osnabrücker. Der 27-Jährige absolvierte zwischen 2021 und 2024 insgesamt 104 Pflichtspiele für den VfL und war Teil der Aufstiegsmannschaft 2023.

Mit 39 Punkten rangiert der F.C. Hansa Rostock auf Platz sechs, vier Zähler hinter dem ersten direkten Aufstiegsplatz. Der VfL Osnabrück reist mit drei Punkten Vorsprung auf die Hanseaten an die Ostsee. „Und die Rostocker wissen auch: Wenn sie gegen uns verlieren, sind es sechs. Das ist dann schon mal eine Ansage“, sagt VfL-Trainer Timo Schultz mit Blick auf die tabellarische Konstellation.

Auf der Abgangsseite sorgte hingegen der Wechsel von Ryan Naderi für Aufsehen. Für 5,5 Millionen Euro wechselte das Toptalent zu den Glasgow Rangers – Rekordablöse für einen Drittligaspieler. Mit acht Toren und vier Vorlagen war Naderi bis dahin Rostocks Topscorer.

Trotz dieses Einschnitts bleibt die „Kogge“ gefährlich. Mit 389 Torschüssen stellt Hansa den Liga-Höchstwert, auch 159 Ecken bedeuten Bestwert. 53,3 Prozent Ballbesitz sind ligaweit Rang drei. Nach einer Systemumstellung auf eine Viererkette blieb Rostock zwölf Spiele ungeschlagen, ehe zuletzt ein 0:3 gegen Ingolstadt und ein 2:2 bei Hoffenheim II folgten.

„Es ist eine sehr physisch starke Mannschaft. Gerade zu Hause agieren sie mit hoher Wucht. Wir müssen uns auf viel Hektik einstellen“, sagt Schultz. „In puncto Erfahrung sind sie sicherlich das Nonplusultra der Liga.“

Alte Bekannte auf beiden Seiten

Für mehrere Osnabrücker ist es eine Rückkehr an eine frühere Wirkungsstätte. Kevin Schumacher spielte bis 2025 für Hansa, Robin Meißner lief in der Rückrunde 2021/22 leihweise für die Rostocker auf.

„Ich glaube, es war eine schöne Zeit, als wir damals den Klassenerhalt geschafft haben“, erinnert sich Meißner. „Persönlich und spielerisch lief es nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich freue mich auf das Stadion.“

Sportlich befindet sich der 26-Jährige in starker Verfassung. Beim 2:0 gegen Havelse erzielte er ein Tor und bereitete eines vor. Mit 73 Abschlüssen zählt Meißner zu den aktivsten Offensivspielern der Liga. Fünf der sieben Osnabrücker Rückrundentreffer gehen direkt auf sein Konto.

„Sie haben sehr viel Qualität, gerade individuell und bei Standards“, sagt Meißner über seinen Ex-Klub. „Aber wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben viel Selbstvertrauen, fahren dorthin und wollen gewinnen.“

Defensivbollwerke im Vergleich

Am Samstag treffen die beiden besten Defensivreihen der Liga aufeinander. Rostock kassierte bislang 25 Gegentore, Osnabrück sogar nur 22. Auch bei den Zweikampfwerten liegen beide Teams in der Spitzengruppe. Hansa gewinnt 51,7 Prozent seiner Duelle, der VfL kommt auf 51 Prozent.

Ein Offensivspektakel ist statistisch nicht zwingend zu erwarten. In zwölf der bisherigen 26 Pflichtspiele blieb mindestens eine Mannschaft ohne Treffer. Auch historisch tat sich der VfL im Ostseestadion schwer. Der letzte Punktgewinn datiert aus dem Oktober 2016.

Schultz formuliert dennoch klare Ambitionen: „Wir sind gut drauf. Wir wollen die drei Punkte holen, egal wo wir spielen. Das ist unser Anspruch. Ich sehe meine Mannschaft in der Lage, in Rostock zu bestehen und dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken.“

Personal

Bei Rostock fehlen Milosz Brzozowski, Paul Stock und Viktor Bergh. Beim VfL kehrte Bjarke Jacobsen ins Mannschaftstraining zurück und ist wieder eine Option. Fraglich bleibt ein Einsatz von Luc Ihorst nach krankheitsbedingter Pause.

Die Ausgangslage ist klar: Zwei formstarke, defensiv disziplinierte Mannschaften treffen aufeinander. Für beide ist es ein Schlüsselspiel im engen Aufstiegsrennen. „Wir fahren dorthin und wollen gewinnen“, sagt Meißner. Die Ostsee wird zeigen, wie belastbar dieser Anspruch ist.