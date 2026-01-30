Zwei Debütanten, aber der Titelverteidiger hat abgesagt

Der FC Viehhausen reist nicht zur Verteidigung des Vorjahrestitels nach Sinzing. – Foto: Florian Würthele

Was 2012 begann, hat mittlerweile Tradition. Und längst einen festen Platz im Kalender der Oberpfälzer Hallenturniere. Immer am fünften Wochenende des Jahres lädt der SC Sinzing zu seinem Hallenmasters in die Sinzinger Schulturnhalle. Das ist heuer nicht anders. An diesem Sonntag, 2. Februar (Beginn: 14.30 Uhr), steigt zum 13. Mal der Budenzauber mit lokalem Teilnehmerfeld und klassischer Rundumbande. Aus der Bezirksliga Süd ist diesmal keine Mannschaft dabei, was die Frage nach dem neuen Titelträger noch offener machen dürfte.

Das Teilnehmerfeld setzt sich aus zwei Kreisligisten, zwei Kreisklassisten, zwei A-Klassisten und zwei B-Klassisten zusammen. Titelverteidiger ist der FC Viehhausen. Im letztjährigen Endspiel zwang die Bezirksliga-Truppe den Ligakonkurrenten FSV Prüfening mit 3:1 in die Knie. Beide Teams sind diesmal jedoch nicht dabei. „Leider hat Viehhausen abgesagt“, bedauert Franz Schöppl, Vorstand des SC Sinzing und Hauptorganisator, das Fehlen des Rekordsiegers (fünf Titel). Nichtsdestotrotz freut sich Schöppl schon sehr auf Sonntag und auf „viele heimische Vereine wie Deuerling und Undorf“. Trotz der Absagen: Schöppl ist froh, wieder ein Achterfeld auf die Beine gestellt haben zu können: „Das ist ja heutzutage bei Hallenturnieren nimmer selbstverständlich.“



Bei der 13. Auflage des Hallenmasters gibt es auch wieder zwei Debütanten. Zum einen die Spielgemeinschaft der „Zweiten“ des TV Geisling und der SpVgg Illkofen. Zum anderen der ASV Burglengenfeld. Dieser schickt seine A-Klassen-Spieler mit Trainer Daniel Friedl an den Start. Gespannt sein darf man auf die Darbietung des TSV Deuerling. Die Mannen von Coach Alex Heinze marschieren draußen mit Sieben-Meilen-Stiefeln Richtung Meisterschaft in der Kreisklasse 3. Klappt's auf dem Sinzinger Hallenboden ja vielleicht mit dem erstmaligen Turniersieg? Bisher jedes Mal mit dabei, aber noch ohne Titel ist auch Kreisligist ASV Undorf.



