Zwei Darmer, eine Aufgabe: Die neue Verantwortung

Nach der einvernehmlichen Trennung vom bisherigen Trainer hat der Fußballvorstand des SuS Darme eine interne Lösung gefunden: Mit Bastian Schrigten und Florian Ritter übernehmen zwei echte Darmer die Verantwortung für die erste Mannschaft.

Nach der Bekanntmachung der Trennung vom bisherigen Coach suchte der Fußballvorstand intensiv nach einer Nachfolgelösung und wurde schnell fündig. Bastian Schrigten und Florian Ritter waren die ersten Ansprechpartner. Die Gespräche führten rasch zu einer Einigung. Der Vorstand zeigte sich überzeugt, mit dem neuen Trainerduo die richtigen Impulse für das Team zu setzen.

Beide neuen Trainer stammen aus der eigenen Jugend des SuS Darme. Bastian Schrigten durchlief die komplette Jugendabteilung und war viele Jahre Teil der ersten Mannschaft, lediglich unterbrochen von einem kurzen Abstecher zu Olympia Laxten.

Auch Florian Ritter kommt aus der Darmer Jugend und bringt zusätzliche Erfahrung aus dem Seniorenbereich mit, unter anderem aus Stationen in Darme, Haselünne, Freren und Altenlingen. Für beide ist es die erste Trainerstation im Herrenbereich, am großen Vertrauen des Vereins ändert das jedoch nichts.

