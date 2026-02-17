 2026-02-17T13:18:05.561Z

Vereinsnachrichten

Zwei Clubs haben neue Logos vorgestellt

Green Boys und Red Black mit neuen Vereinswappen

Links das neue Logo der Green Boys, rechts das der AS Red Black
Links das neue Logo der Green Boys, rechts das der AS Red Black – Foto: Paul Krier

In den vergangenen Tagen haben gleich zwei Vereine aus der 2.Division ein neues Wappen vorgestellt: die Green Boys Harlingen-Ischpelt aus dem 1.Bezirk und die AS Red Black Luxemburg aus dem 2.Bezirk.

Für den zweitgenannten Club ist es nach der Fusion zwischen Pfaffenthal und der AS Luxemburg im späten Frühjahr 2025 das erste Logo überhaupt.

Oben das Red Black-Logo, unten das von Harlingen
Oben das Red Black-Logo, unten das von Harlingen