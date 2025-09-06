Zwei Brüder vereint in Budberg am Ball

Beim SV Budberg gehört Felix Weyhofen längst zu den Gesichtern der erfolgreichen Landesliga-Mannschaft von Tim Wilke. Ob als Linksverteidiger oder wie zuletzt im offensiven Mittelfeld auf der Außenbahn – der 23-Jährige ist flexibel einsetzbar, torgefährlich, Vorlagengeber und Führungsspieler. Sein vier Jahre jüngerer Bruder Luis kommt frisch aus der A-Jugend und tastet sich langsam an den Seniorenbereich heran. Wie die beiden auf dem Platz miteinander umgehen.

Die Fußballerlaufbahn der Weyhofens begann im Heimatdorf Millingen, wo beide im Elternhaus noch immer wohnen. Über den SV Sonsbeck und den VfB Homberg landete Felix 2017 zur B-Jugend in Budberg. Dort entwickelte sich der Auszubildende in der Immobilienbranche mit der Zeit zu einem gefährlichen Flügelspieler – und auch bei Ecken und Freistößen ist er ein gefragter Mann.

„Das ist bei uns immer so ein Bauchgefühl. Drei, vier Jungs stehen bereit, am Ende schnappt sich einer den Ball“, sagt Weyhofen, der im Training gelegentlich noch ein paar Flanken einstreut – eine weitere Stärke des Mittelfeldmanns. „Große Extraschichten gibt‘s nicht, aber unser Spiel läuft mittlerweile noch mehr über die Außen. Da sind wir schon variabler geworden.“

In dieser Saison hat der 23-Jährige bereits so viele Tore erzielt wie in der gesamten Vorsaison – zwei an der Zahl. Die neue, offensivere Rolle und das Dribbling im Eins-gegen-eins gefällt ihm, zumal er weiter viel mit nach hinten arbeitet: „Es war anfangs eine Umstellung, aber mittlerweile fühle ich mich richtig wohl“, sagt der Linksfuß. Im dritten Landesliga-Jahr möchte der Standardspezialist noch torgefährlicher werden. Die eigene, selbstbewusste Vorgabe: eine zweistellige Trefferquote.

Dass Felix inzwischen als feste Größe im Landesliga-Team gilt, merkt er selbst eher an seinen Mitspielern wie beispielsweise Lennart Hahn oder Ole Egging. „Wir sind immer noch eine junge Mannschaft und viele Jungs, die den Weg zusammen gegangen sind. Aber man ist schon abgeklärter und reifer geworden, geht mit verschiedenen Situationen anders um.“ Nicht ohne Grund gab’s vor der Saison ein langes Gespräch mit Trainer Tim Wilke, um trotz des noch immer jungen Alters noch mehr voranzugehen und die Vorbildfunktion für die Jüngeren zu erfüllen.

Neue Trikotnummer

Ein besonderes Detail: Nach Jahren mit der Rückennummer 22 läuft Felix im neuen Trikot nun mit der 11 auf. „Die hatte ich schon in der Jugend. Aber auch die 22 war eine meiner Lieblingsnummern, ich wollte sie an meinen Bruder vermachen. Der wollte aber nicht.“ Für Luis lief die Vorbereitung unglücklich. Probleme an der Patellasehne setzten den 18-jährigen Neuzugang größtenteils außer Gefecht. „Er hat wie die anderen A-Jugendlichen einen guten Eindruck hinterlassen und soll nächste Woche wieder langsam einsteigen“, weiß sein älter Bruder. Luis benötige noch Geduld, um sich an das Landesliga-Niveau zu gewöhnen und seinen Platz in einer eingespielten Mannschaft zu finden.

Felix spricht aus Erfahrung: „Das dauert. Wir hatten damals den Vorteil, dass wir noch in der Bezirksliga angefangen haben.“ Tipps gibt der Ältere dem Jüngeren noch mehr als jeder andere, doch während der 90 Minuten sei Luis für ihn „ein normaler Mitspieler, den man vielleicht eher als besten Freund statt als Bruder sieht.“ Anfangs sei es schon ungewohnt gewesen. „Aber wir haben unseren Weg gefunden“, sagt Felix. Und vielleicht tritt Luis eines Tages in die Fußstapfen seines Bruders. Im Optimalfall werden beide aber schon in dieser Saison gemeinsam für die Landesliga-Mannschaft des SVB auf dem Platz stehen.

Am Sonntag möchten die Weyhofens den positiven Start in die neue Spielzeit mit dem nächsten Heimsieg veredeln. Zu Gast ist der souveräne Essener Aufsteiger SC Werden-Heidhausen. Ein „schwer einzuschätzender Gegner“, der nicht nur gut in die Saison startete, sondern wie der SVB aus einem laut Weyhofen „ähnlich zusammengewachsenen Konstrukt“ besteht.