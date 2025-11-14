Zwei Brüder, ein Ziel – und derselbe Pfeil im Kopf

FuPa Thüringen: Am Samstag gibt’s die Neuauflage des Pokalfinals vom vergangenen Jahr. Andy, warst du damals überhaupt im Stadion? Und Daniel, du standest ja mittendrin. Andy: Leider nicht. Ich war an dem Wochenende in Krakau auf dem Junggesellenabschied eines sehr guten Freundes. Sonst wäre ich natürlich sicher dort gewesen. Daniel: Ich trauere der Niederlage nicht hinterher. Ändern kann man’s sowieso nicht mehr. Ich blende das Finale komplett aus – für mich zählt nur das Spiel am Samstag.

FuPa Thüringen: Jungs, bevor wir zum Knaller am Wochenende kommen: Wie geht’s euch aktuell? Daniel, bei euch lief es ja auch wieder besser. Und Andy, Doppelpack zuletzt – Glückshormone noch da? Daniel: Mir geht’s auch gut – mal zwickt ein Gelenk, mal ein anderes, aber das gehört mit 34 einfach dazu. (grinst) Unsere Form ist definitiv noch ausbaufähig, aber wir arbeiten hart, und fünf Spiele ohne Niederlage machen schon Mut. Andy: Wenn man gewinnt und dann auch noch zweimal trifft, fühlt man sich immer gut. (lacht) Es hat nach meiner Rückkehr nach Meuselwitz ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile ist es so, als wäre ich nie weg gewesen.

FuPa Thüringen: Und apropos anstacheln: Wie läuft denn der Bruder-Kontakt aktuell? Schon ordentlich Sticheleien vor dem Duell? Andy: Na klar ist das Thema! Auf unseren Handys flattern täglich Sticheleien hin und her – beiderseits. (lacht) Daniel: Wir haben sowieso jeden Tag Kontakt – egal, ob wir gegeneinander spielen oder nicht. Aber das Pokalspiel? Seit vier Wochen ein Dauerthema. Da wird mit Seitenhieben nicht gespart. (grinst)

FuPa Thüringen: Wenn ihr euch gegenseitig als Spieler beschreiben müsstet – mit euren Stärken und, ja, auch Schwächen: Wie sieht’s da aus?

Daniel: Grundsätzlich würde ich ihn genauso beschreiben wie mich: robust gegen den Ball, technisch stark und mit einem guten Abschluss. Ganz so flink wie vor zehn Jahren ist er nicht mehr – aber er hat ein besseres Auge für den Mitspieler als ich. (schmunzelt)

Andy: Viele meinten früher, er sei der Bessere von uns beiden. Was ich natürlich nicht bestätigen kann. (lacht) Sobald er auf dem Platz steht, hat er denselben Pfeil im Kopf wie ich. Unser Spielstil ist eh ziemlich ähnlich. Daniel hat aber einen richtig guten Schuss aus der zweiten Reihe! Und wir sind beide unfassbar schlechte Verlierer.

FuPa Thüringen: Wann habt ihr eigentlich zuletzt gegeneinander gespielt?

Andy: Das einzige Mal war letzten Sommer in einem Vorbereitungsspiel mit Erfurt. Ich glaube, wir haben 2:0 gewonnen.

Daniel: Genau – einmal gab’s das Duell bisher. Letzte Saison in der Vorbereitung gegen Erfurt. Wir haben 0:2 verloren, etwas unglücklich. Deshalb bin ich optimistisch, dass es diesmal für mich besser ausgeht. (zwinkert)

Blick aufs Wochenende: Was erwartet ihr für ein Spiel? Und worauf wird’s ankommen, wenn einer von euch am Ende seinem Bruder schreiben darf: „Ich hab gewonnen!“?

Daniel: Ich erwarte ein laufintensives Spiel. Der Platz wird tief und schwer zu bespielen sein. Wir müssen über den Kampf kommen – jeder muss den Extra-Meter machen. Dann bin ich guter Dinge, dass wir genug Qualität haben, um ein Tor zu schießen und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen.

Andy: Es wird sicher nicht einfach, aber wir wollen ins Halbfinale. Wichtig ist, dass wir auf uns schauen, einfachen und intensiven Fußball spielen. Dann bin ich überzeugt, dass wir weiterkommen.