Zwei Blitzturniere: Von Regionalliga bis internationales Flair

– Foto: Thomas Nast

In der Röser-Arena in Dorfmerkingen werfen große sportliche Ereignisse ihre Schatten voraus. An zwei Spieltagen messen sich die Sportfreunde Dorfmerkingen in Blitzturnieren mit einem Regionalligisten, einem Landesligisten, einem talentierten Nachwuchsteam und mit internationalem Besuch aus Georgien.

Die Vorfreude steigt vor dem ersten von zwei Blitzturnieren, das am Mittwoch, den 15. Juli 2026, ausgetragen wird. In der Röser-Arena kommt es zum emotionsgeladenen Auftakt: Um 18 Uhr trifft der Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen auf den Nachbarn und Regionalliga-Aufsteiger VfR Aalen. Gespielt wird in einem kompakten Format von einmal 45 Minuten Spielzeit, das von Beginn an volle Intensität verspricht.

Internationaler Flair in der Arena

Im Anschluss wartet eine ganz besondere sportliche Herausforderung auf die Mannschaften. Mit dem FC Telavi reist ein Club aus der Erovnuli Liga 2, der zweiten georgischen Spielklasse, an. Die Georgier greifen um 19 Uhr im zweiten Spiel des Abends gegen den VfR Aalen in das Geschehen ein. Zum Abschluss des Turniertages fordert schließlich Gastgeber Sportfreunde Dorfmerkingen um 20 Uhr den FC Telavi über die 45-minütige Spieldauer heraus.

Der zweite Turniertag mit regionalen Duellen

Nur wenige Tage später geht es in die nächste Runde. Am Dienstag, den 21. Juli 2026, steht das zweite Blitzturnier auf dem Programm. Der Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen eröffnet den Abend um 17:30 Uhr gegen die U19 des 1. FC Heidenheim. Danach trifft der Nachwuchs aus Heidenheim um 18:45 Uhr auf den Landesligisten SV Waldhausen. Der intensive Turnierabend endet mit der Begegnung zwischen den Sportfreunden Dorfmerkingen und dem SV Waldhausen ab 20 Uhr. Spannung ist als vorprogrammiert.