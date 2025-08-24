Zwei bittere Schnitzer

Der SV Pullach serviert dem TSV Gilching in der Landesliga Südost die Torchancen und muss sich im Heimspiel am Ende 1:2 beugen.

Die personelle Lage ist nicht allzu gut beim SV Pullach, und dazu kam diesmal noch ein gebrauchter Tag. In der Bezirksliga Süd konnte sich der SV Pullach nicht über die 1:2 (0:2)-Heimniederlage gegen den TSV Gilching nicht beschweren. Damit sind die „Raben“ fürs Erste nur graues Mittelmaß in der Liga.

Die beiden Gegentore von Marco Brand (25.) und Leander Kraus (38.) kassierte der SV Pullach nach eigenen Fehler. Beim 0:1 hatte man einen Freistoß, und die Absicherung reichte nicht aus für den cleveren Überfall-Gegenangriff. Bitter war das zweite Gegentor, als der SVP sich im eigenen Fünfer gegen den rustikalen Klärungsschlag entschied. Die Pullacher wollten eine spielerische Lösung im eigenen Strafraum umsetzen – daraus wurde eine Vorlage, die den Gilchingern das zweite Tor quasi auf dem goldenen Tablett servierte. Aber auch sonst machten die Schwarz-Weißen kein nicht sonderlich gutes Spiel. Fabian Beigl war grundsätzlich enttäuscht vom eigenen Offensivspiel, zu dem dann auch die bösen Fehler im defensiven Verhalten dazukamen.

Nach der Pause wurden die Pullacher etwas besser, und spät gelang Maurus Müller noch der 1:2-Anschlusstreffer. Eine wirkliche Ausgleichschance ergab sich jedoch nicht mehr. Letztlich ging das Ergebnis so auch in Ordnung, wobei es kein schönes Fußballspiel war.

Die Gilchinger waren sehr bemüht, an der Uhr zu drehen, und so kam kein wirklicher Spielfluss auf. Die Pullacher reklamierten immer wieder, dass die junge Schiedsrichterin zu viel durchgehen ließ und man schon sehr wenig tatsächliche Netto-Spielzeit hatte. Trainer Fabian Beigl machte aber auch deutlich, dass die Unparteiische nicht die Schuldige an der Niederlage und einer eher enttäuschenden Leistung ist.

SV Pullach – TSV Gilching 1:2 (0:2). SVP: Bayerschmidt, Barho, Burghard, Sadiq, Hoffmann, Miller, Mudei, Perl, Stapf, Tunga, Wich. Tore: 0:1 Brand (25.), 0:2 Kraus (38.), 1:2 Miller (78.).