Zwei Bezirksligisten und zwei Kreisligisten mit Zugängen

– Foto: Emm Err

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der FV Kirchheim verstärkt seinen Kader mit Granit Arifi. Der Mittelfeldspieler schließt sich dem Kreisligisten an und soll dem Team in der Kreisliga A3 Enz/Murr zusätzliche Optionen im Zentrum geben. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit in Blau-Weiß und wünscht Arifi eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison.

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TSV Böbingen

Der TSV Böbingen verstärkt sich zur kommenden Saison mit Fabio Mayer. Der 21-jährige Defensiv-Allrounder wechselt vom 1. FC Germania Bargau an den Klotzbach und bringt bereits wertvolle Erfahrung aus der Bezirksliga mit. Mit seiner Vielseitigkeit und Qualität soll Mayer das Spiel des TSV bereichern. Der Verein freut sich auf den Neuzugang.

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TSV Sulzdorf

Der TSV Sulzdorf aus der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall verstärkt sich mit Lukas Fertig. Der junge Spieler kommt aus der U19-SGM mit dem TSV Hessental, bei der er in der vergangenen Saison als Kapitän Verantwortung übernahm. Seit seinem 18. Geburtstag sammelte er zudem bereits wertvolle Erfahrungen durch mehrere Einsätze in der zweiten Mannschaft des TSV Hessental. Mit Einstellung, Einsatzwillen und Potenzial soll Fertig den eingeschlagenen Weg des TSV Sulzdorf in der kommenden Saison mitgehen.

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VfL Nagold II

Der VfL Nagold II aus der Bezirksliga Nordschwarzwald setzt künftig auf Finley Neff. Nach dem Abschluss seiner Saison in der U19 wird der junge, körperlich robuste Spieler Bestandteil der U23. Trainer Michael Steger kann damit weiter auf ein Talent bauen, das auch in den kommenden Jahren im Nagolder Trikot auflaufen soll.

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