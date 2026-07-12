Zwei Bezirksligisten schlagen auf dem Transfermarkt zu

– Foto: Jacqueline Jäger

Die SpVgg Heinriet aus der Kreisliga A1 Franken verstärkt sich mit Leon Schösser. Der zweikampfstarke Spieler wechselt vom SSV Auenstein an die Plankenklinge und soll künftig den Kader der SpVgg ergänzen. Mit seiner Motivation, Einsatzfreude und Einstellung passt Schösser gut in die Mannschaft. Heinriet gewinnt damit einen Spieler, der vor allem über Zweikampfstärke und Bereitschaft kommt. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit und die kommenden Aufgaben mit dem Neuzugang.

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TSV Hüttlingen

Der TSV Hüttlingen aus der Bezirksliga Ostwürttemberg verpflichtet Tamas Györi als letzten Neuzugang dieser Transferperiode. Der 20-Jährige wechselt vom SV Waldhausen nach Hüttlingen und war dort zuletzt für die zweite Mannschaft aktiv. In der vergangenen Saison erzielte Györi in 22 Spielen acht Tore und bereitete einen Treffer vor. In der Jugend spielte er beim TSV Nördlingen. Der Offensivspieler ist auf der Außenbahn zuhause, kann aber auch als Mittelstürmer eingesetzt werden.

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Spvgg Besigheim

Die SpVgg Besigheim aus der Bezirksliga Enz/Murr verstärkt sich mit Jannik Schiller. Der 25-jährige Linksfuß ist auf der linken Außenbahn zuhause und bringt Erfahrung aus mehreren Stationen mit. Schiller spielte unter anderem beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen, beim SGV Murr, in Benningen, bei den TSF Ditzingen und beim GSV Pleidelsheim. In Besigheim will er sich sportlich und persönlich weiterentwickeln. Die SpVgg gewinnt damit einen ambitionierten Außenspieler mit Qualität, Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein.

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