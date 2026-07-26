Zwei Bezirksligisten präsentieren Zugänge und ein Kreisliga-Transfer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Gomaringen verstärkt seine erste Mannschaft für die Bezirksliga Alb mit Stefan Seidel. Der erfahrene Spieler wechselt vom FC Rottenburg nach Gomaringen. Seidel bringt Spielintelligenz, Übersicht und Ruhe am Ball mit und soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität sowie Qualität verleihen. Mit seiner Erfahrung erweitert er die personellen Möglichkeiten des TSV. Der Verein begrüßt den Neuzugang und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison in der Bezirksliga und viele überzeugende Auftritte im Trikot der ersten Mannschaft des TSV Gomaringen künftig.

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TSV Merklingen

Der TSV Merklingen verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Enz/Murr mit Rückkehrer Ioannis „Janni“ Savvoulidis. Der bestens bekannte Spieler kehrt zum Verein zurück und bringt enorme Geschwindigkeit, starken Zug zum Tor sowie großen Willen mit. Mit diesen Qualitäten soll Savvoulidis die Mannschaft in der kommenden Saison unterstützen. Der TSV begrüßt seine Rückkehr und setzt darauf, dass er sportlich schnell wieder anknüpft. Der Verein wünscht ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Spielzeit im blau-weißen Trikot des TSV Merklingen in der Bezirksliga Enz/Murr.

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SV Wurmlingen

Der SV Wurmlingen verstärkt seine zweite Mannschaft für die Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern mit Ratko Gavric. Der Angreifer kehrt zu seinem Jugendverein zurück. In der Jugend spielte er bereits für den SV Wurmlingen und den SC 04 Tuttlingen, zuletzt war er für die zweite Mannschaft des SC 04 Tuttlingen aktiv. Gavric fühlt sich im Sturm am wohlsten und soll dort seine Qualitäten als Torjäger einbringen. Der Verein freut sich auf den Rückkehrer und die kommende gemeinsame Saison.

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