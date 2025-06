Zwei Bezirksligisten präsentieren einen Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Wir können den ersten Sommertransfer bekannt geben. Vily Leandre Djine Toukam kommt von SF Höfen Baach für die er in der aktuellen Saison 26 Tore erzielen konnte. Wir wünschen Vily viel Erfolg beim SSV und freuen uns auf viele Tore!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Donzdorf (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Ferhat Hamamci verstärkt die Donzdorfer Offensive! Der 31-jährige Edeltechniker spielt aktuell beim Ligakonkurrenten Türkspor Nürtingen und will seine Torgefährlichkeit nun im Lautertal beweisen. In der Vergangenheit war Ferhat bereits für den FC Heiningen in der Verbands- und Landesliga im Einsatz. Herzlich Willkommen beim FCD Ferhat!

Kevin Ströhle zieht es ins Lautertal! Der Torhüter spielt aktuell beim SC Geislingen und kann bereits schon 57 Einsätze im Aktiven Bereich vorweisen. Herzlich Willkommen beim FCD Kevin!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SG Ottendorf (Kreisliga B6 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zurück zu seinen Wurzeln – wir freuen uns, unseren ersten Neuzugang für die kommende Saison bekanntzugeben: Herzlich willkommen bei der SGOE, Luca Strenger! Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom TSV Gaildorf zur SGOE und wird uns auf der Position im rechten Mittelfeld verstärken.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++