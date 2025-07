Zwei Bezirksligisten präsentieren einen Neuzugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Herzlich willkommen in der 2. Mannschaft, Dorian Tank! Mit „Dori“ dürfen wir zur neuen Saison einen Spieler ganz offiziell bei uns begrüßen, der uns längst bestens vertraut ist. Obwohl er in den letzten zwei Jahren fester Bestandteil der 1. Mannschaft war, hat er auch bei uns schon ordentlich Minuten gesammelt – und dabei mit einigen Scorern überzeugt! Ab sofort gehört Dori fest zu unserem Team und wird uns besonders mit seiner Geschwindigkeit über die linke Außenbahn verstärken. Wir freuen uns riesig, dich jetzt dauerhaft an Bord zu haben!

