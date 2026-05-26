Zwei Bezirksligisten mit Zugängen, Abschied und neuer Torhüter

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SV Weidenstetten verstärkt in der Kreisliga A2 Donau/Iller seine Torhüterposition. Seedy Barrow schließt sich dem SVW an und kehrt nach einer einjährigen Fußballpause zurück zwischen die Pfosten. Zuvor spielte er mehrere Jahre für den SV Amstetten und zuletzt für die SF Bronnen. Mit seiner Erfahrung soll Barrow dem Torhüterteam zusätzliche Qualität geben und den Konkurrenzkampf beleben. Für Weidenstetten ist die Verpflichtung auch menschlich ein Gewinn, weil ein Spieler kommt, der bewusst wieder angreifen will.

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SV Nufringen

Der SV Nufringen verstärkt sich in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auf der Torhüterposition. Jonas Uttner schließt sich dem SVN im Sommer an und soll das Torhüterteam sportlich wie menschlich bereichern. Der 25-Jährige wohnt in Jettingen und spielt aktuell für Bondorf. Mit seiner Verpflichtung setzt Nufringen früh ein Zeichen in der Kaderplanung für die kommende Saison. Der Verein darf auf zusätzliche Qualität zwischen den Pfosten hoffen – und auf einen Torhüter, der sich bewusst für den Weg beim SVN entschieden hat.

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SV Dimbach

Der SV Dimbach verabschiedet nach Saisonende Spielertrainer Djilali Bilel Bouidia. In der Kreisliga B4 Franken führte er die junge Mannschaft zu einer stabilen Runde; der angestrebte einstellige Tabellenplatz ist mit Rang neun bereits erreicht. Bouidia prägte das Team nicht nur von der Seitenlinie, sondern auch auf dem Platz: 18 Tore unterstreichen seine Bedeutung als Spielertrainer. Der Verein würdigt seine sportliche und menschliche Arbeit und will den positiven Weg fortsetzen. Gespräche mit möglichen Nachfolgern laufen bereits.

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TSV Straßberg

Der TSV Straßberg vermeldet in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Tim Staiger wechselt vom TSV Frommern zum TSV und bringt zusätzliche Optionen für Zentrum und Flügel mit. Überzeugt haben ihn nach eigener Aussage die Gespräche mit dem Verein, die gemeinsamen Ziele und der Eindruck der Mannschaft. Damit setzt Straßberg früh ein Zeichen in der Kaderplanung. Staiger soll sportlich wie menschlich passen – und die neue Herausforderung mit klarer Überzeugung angehen.

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