Zwei Bezirksliga-Zugänge und Verstärkung aus dem Nachwuchs

– Foto: Christian Schneider

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SV Jungingen verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Donau/Iller mit zwei Spielern per Zweitspielrecht. Julian Pfletschinger vom SV Bubenreuth studiert in Ulm und bringt als schneller Offensivspieler zusätzliche Qualität für den Angriff mit. Leon Bauer steht eigentlich beim TSV Turnerbund München unter Vertrag, arbeitet derzeit jedoch in Ulm und läuft deshalb ebenfalls für den SVJ auf. Der groß gewachsene Außenverteidiger konnte bereits in Testspielen und im WFV-Pokal erste Einsatzminuten sammeln. Der SV Jungingen freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht beiden Neuzugängen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

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TSV Merklingen II

Der TSV Merklingen II setzt weiter konsequent auf den eigenen Nachwuchs. Mit Jake Rackwitz rückt ein weiteres Eigengewächs aus der Jugend in den Aktivenbereich auf. Der 18-Jährige ist auf der Außenbahn flexibel einsetzbar und kann sowohl als Schienenspieler als auch als Außenverteidiger agieren. Rackwitz bringt Tempo, Robustheit und eine kompromisslose Spielweise mit. Mit seiner Mentalität und Schnelligkeit soll er bei der Zwoiden für neue Impulse sorgen. Der TSV freut sich auf seine weitere Entwicklung im Herrenbereich.

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SV Nufringen

Der SV Nufringen verstärkt sein Herren-Team mit Markus Kaupp. Der langjährige Kapitän kennt Verein und Mannschaft bestens und bringt viel Erfahrung sowie Führungsqualität mit. Auch künftig möchte er Verantwortung übernehmen und das Team mit seiner Art unterstützen.

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