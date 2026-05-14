Zwei Bezirksliga-Zugänge und Verbandsliga-Verlängerungen

– Foto: Mika Traub

Der SV Schluchtern setzt weiter auf eigene Kräfte. Tom Birkhold bleibt dem Verein ligaunabhängig erhalten und geht in seine zweite Saison im GESSMANN-Sportpark. Der zentrale Mittelfeldspieler, ein Eigengewächs des SVS, kam in der laufenden Runde auf 26 Spiele, ein Tor und 2126 Minuten. Seine Zusage steht für Kontinuität, Verlässlichkeit und gelebte Vereinsidentität.

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VfL Kirchheim/Teck

Der VfL Kirchheim/Teck holt in der Bezirksliga Neckar/Fils einen jungen Angreifer zurück. Emilio Intemperante wechselt vom TSV Köngen an die Jesinger Allee und kehrt damit zu einem Verein zurück, den er aus seiner Jugendzeit bestens kennt. Der 19-Jährige war bereits im Kirchheimer Nachwuchs aktiv und ging zuletzt für die U19 des VfL in der Verbandsstaffel auf Torejagd. Ferdi Er betont, Intemperante bringe sportliche Qualität und genau jene Offensivstärken mit, die die Mannschaft brauche. Für Kirchheim ist die Rückkehr ein Transfer mit Perspektive und persönlicher Bindung.

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TSV Denkendorf

Der TSV Denkendorf setzt in der Bezirksliga Neckar/Fils weiter auf junge Spieler mit Entwicklungspotenzial. Luka und Kerem-Umut wechseln aus der U19 des FC Esslingen nach Denkendorf und wagen nun den Schritt in den Herrenbereich. Luka bringt Geschwindigkeit, Dynamik und Beidfüßigkeit mit, wodurch er dem Spiel Tempo geben soll. Kerem-Umut gilt als beweglicher Stürmer mit gutem Raumverhalten und hoher Spielintelligenz. Für Denkendorf sind die beiden Zugänge ein klares Bekenntnis zu Nachwuchs, Perspektive und offensiver Variabilität.

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VfL Sindelfingen

Die VfL Sindelfingen Ladies setzen in der Frauen-Verbandsliga Württemberg weiter auf Kontinuität. Lorena Stagel Alberto und Adriana Messner bleiben auch in der kommenden Saison Teil der Mannschaft. Damit halten die Sindelfingerinnen zwei Spielerinnen im Kader und schaffen früh Planungssicherheit für den weiteren Weg.

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