Zwei Bezirksliga-Zugänge und neuer Kreisliga-Trainer

– Foto: TSF Ditzingen

Der TSV Grünbühl aus der Bezirksliga Enz/Murr verstärkt seine Offensive mit Ousman Jammeh. Der Stürmer wechselt vom FV Löchgau II zum TSV und bringt Tempo, Physis und Torgefahr mit. In der vergangenen Sommervorbereitung traf Jammeh im Testspiel noch gegen Grünbühl, nun geht er selbst im TSV-Trikot auf Torejagd. Mit seinen Qualitäten soll er die Offensive bereichern und gegnerische Abwehrreihen vor Probleme stellen. Der Verein freut sich auf den Neuzugang für die Saison 2026/27.

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SV Dietersweiler

Der SV Dietersweiler aus der Bezirksliga Nordschwarzwald verstärkt seine Offensive mit Maurice Anger. Der klassische Neuner wechselt von der SpVgg Freudenstadt nach Dietersweiler und ist der erste Neuzugang für die kommende Saison. Mit Motivation, Präsenz und Torgefahr soll Anger dem Angriff zusätzliche Qualität verleihen. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit.

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TSV Grafenau

Der TSV Grafenau aus der Kreisliga B6 Stuttgart/Böblingen geht mit Samet Durak als neuem Trainer in die kommende Saison. Durak kennt den Verein bereits aus seiner Zeit beim TSV in der Saison 2021/22 und ist mit dem Umfeld vertraut. In den vergangenen Jahren sammelte er Erfahrung als Spieler in der Bezirksliga und als Trainer. Nun kehrt er nach Grafenau zurück und soll die Mannschaft mit seiner Erfahrung in die neue Spielzeit führen.

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