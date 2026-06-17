Zwei Bezirksliga-Zugänge und eine Landesliga-Verlängerung

– Foto: Marcel Becker

Der TSV Hessigheim verstärkt sein Abwehrzentrum mit Tom Kühnle. Der erfahrene Defensivspieler wechselt von der Spvgg Besigheim zum Bezirksligisten und bringt reichlich Qualität mit. Zuvor war Kühnle viele Jahre für den FV Löchgau aktiv, sowohl in der Jugend als auch im Herrenbereich. Dort kam er auf über 300 Einsätze, war Abwehrchef und Führungsspieler und feierte zwei Aufstiege in die Verbandsliga Württemberg. In Hessigheim soll er mit Erfahrung und Stabilität die Defensive prägen.

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TV Oeffingen

Der TV Oeffingen kann auch in der Saison 2026/27 auf Donart Zeneli setzen. Der Mittelfeldspieler war erst im vergangenen Winter zum Landesligisten gewechselt und überzeugte in der Rückrunde auf Anhieb. Als laufstarker und präsenter Akteur im Zentrum entwickelte er sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. Mit seiner Verlängerung bleibt dem TV Oe zusätzliche Stabilität, Qualität und Kontinuität im Mittelfeld erhalten. Der Verein freut sich über die Zusage und wünscht Zeneli viel Erfolg für die kommende Saison.

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SG Reutlingen

Die SG Reutlingen vermeldet mit Gaoussou Saganogo einen weiteren Neuzugang. Der 24-jährige Abwehrspieler wechselt von den Sportfreunden Reutlingen in die Gartenstadt und bringt mit Größe, Zweikampfstärke und Entwicklungspotenzial ein interessantes Profil für die Defensive mit. Ob Saganogo künftig in der ersten oder zweiten Mannschaft zum Einsatz kommt, entscheidet sich im Laufe der Vorbereitung. Zunächst absolviert er ab Anfang Juli die Vorbereitung mit dem Bezirksliga-Team. Die Trainer werden danach über seine weitere Rolle entscheiden.

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