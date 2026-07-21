Zwei Bezirksliga-Transfers und Nachwuchsspieler wechselt

– Foto: Jens Körner

Der SV Steinbach verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Rems/Murr/Hall mit Hannes Rupp. Der 17-Jährige wechselt aus der Jugend des SV Allmersbach zum Aufsteiger. Rupp ist für die Abwehr vorgesehen und soll die Defensive des SV Steinbach ergänzen. Mit dem jungen Neuzugang setzt der Verein auf Entwicklungspotenzial und Impulse für die kommende Saison. Hannes Rupp gehört damit künftig zum Bezirksliga-Kader des SV Steinbach und geht den nächsten Schritt im Aktivenbereich.

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Spvgg Trossingen II

Die SpVgg Trossingen II setzt in der Kreisliga B3 Schwarzwald/Zollern weiter auf den eigenen Nachwuchs. Hannes Hotz rückt offiziell in den Aktivbereich auf und gehört künftig zur zweiten Mannschaft. Der 19-Jährige durchlief die komplette Jugend des Vereins und ist bereits seit über einem Jahr fester Bestandteil der Zweiten. Im Zentrum kann Hotz defensiv wie offensiv eingesetzt werden. Zudem bringt er sich seit einem Jahr als Ausschussmitglied im Vereinsleben aktiv ein.

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FSV Schwaigern

Der FSV Schwaigern verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Franken mit Simon Langer. Der 1,92 Meter große Defensivspieler wechselt zur Saison 2026 von 08 Bissingen. Langer bringt Robustheit, Kopfballstärke und ein gutes Timing in Zweikämpfen mit und soll damit die Abwehr stabilisieren sowie die Torhüter entlasten. Ausschlaggebend für seinen Wechsel waren der Zusammenhalt, das Engagement im Verein und die Gespräche mit Trainern und Verantwortlichen. Beim FSV möchte er sich gemeinsam mit der Mannschaft weiterentwickeln und möglichst viele Spiele erfolgreich gewinnen.

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