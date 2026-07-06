Zwei Bezirksliga-Transfers und Kreisligist verstärkt sich kräftig

– Foto: Andrea Wahl

TURA Untermünkheim aus der Bezirksliga Rems/Murr/Hall verstärkt sein Torhüterteam mit Sergen Tuncel. Der 28-jährige Schlussmann wechselt vom TSV Vellberg nach Untermünkheim und bringt viel Erfahrung aus der Kreisliga A mit. Dort stand er bereits mehrfach in der Elf der Woche. Mit seiner Routine soll Tuncel dem Team zwischen den Pfosten zusätzliche Sicherheit geben. Der Verein freut sich auf den Neuzugang und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Zeit im TURA-Trikot.

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Spvgg Trossingen

Die SpVgg Trossingen aus der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern verstärkt sich mit Noah Malik. Der 19-Jährige wechselt aus der A-Jugend des BSV Schwenningen zur ersten Mannschaft der SpVgg. Seit Februar trainierte Malik bereits mit dem Team, seit Mai ist er spielberechtigt. Zum Saisonende sammelte er erste Minuten in der A-Jugend. Der rechte Flügelspieler kann auch als rechter Verteidiger eingesetzt werden und soll bei Bedarf zusätzlich die zweite Mannschaft unterstützen.

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1. FC Rechberghausen

Der 1. FC Rechberghausen aus der Kreisliga A3 Neckar/Fils verstärkt seine erste Mannschaft mit sieben Neuzugängen. Özay Dank und Furkan Secil kommen vom TSV Eschenbach, Mark Blickle vom TSV Bad Boll II und Benjamin Matic vom TSV Schlierbach. Aus der zweiten Mannschaft rückt Dennis Steeb auf. Zudem schaffen Lewis Fuchs und Luca Zürn aus den eigenen A-Junioren den Sprung in den Aktivenbereich. Der FCR setzt damit auf externe Qualität und eigene Talente für die kommende Saison.

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