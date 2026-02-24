Zwei Bezirksliga-Rückkehrer für SV Rot-Weiß Heede

„Mit Bartek und Darius kehren zwei absolute Leistungsträger der vergangenen Jahre zurück, die uns in Zukunft sportlich als auch menschlich enorm verstärken werden. Sie haben sich bisher eindrucksvoll in der Bezirksliga bewiesen und werden unserem Team mit ihren gesammelten Erfahrungen ab dem Sommer langfristig Stabilität verleihen“, so Flint.

Mit Bartek Kurowski vom SV Langen und Darius Budacan vom SV Sparta Werlte kehren zwei absolute Hochkaräter zur Saison 2026/2027 in das Emsstadion zurück. Die Verantwortlichen rund um Fußballobmann Christoph Flint stellen damit schon frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit.

„Ich habe lange überlegt, und diese Entscheidung fiel mir einerseits aufgrund meiner jetzigen Lebenssituation und andererseits wegen des tollen Vereins nicht allzu schwer. Ich habe in Langen viel gelernt, mich dort sehr wohlgefühlt und wurde herzlich empfangen. Dennoch freue ich mich auf meinen Heimatverein und darauf, wieder das RWH-Trikot tragen zu dürfen.“

Bartek Kurowski wechselte zur Saison 2024/2025 zum Bezirksligisten SV Langen und konnte sich dort in bisher 32 Einsätzen zum absoluten Stammspieler entwickeln. Der gelernte Offensivspieler wurde bisher vermehrt in der Defensive eingesetzt und kehrt somit auch als kompletterer Fußballer zurück an seine alte Wirkungsstätte. Über seine Rückkehr sagt Kurowski:

Darius Budacan wechselte im Sommer 2025 zu Sparta Werlte und gelangte sofort in die erste Elf, wo er direkt zum Stammspieler avancierte. In der Hinrunde bestritt der hochtalentierte Mittelfeldspieler jedes Spiel und kann damit beeindruckende 17 Bezirksligaeinsätze vorweisen. Zudem gelang ihm sein erstes Tor im 1. Bezirkspokalspiel. Budacan erklärt seine Beweggründe für die Rückkehr so:

„Der Hauptgrund für meine Rückkehr war die Chance, wieder mit Freunden auf dem Platz zu stehen und die langen Fahrten zu reduzieren. Ich möchte der Mannschaft bestmöglich helfen und mich weiterentwickeln. Besonders freue ich mich auf die Derbys und darauf, von Christoph Andrees und dem Team für die Zukunft viel mitzunehmen und zu lernen.“

Auch Trainer Christoph Andrees und sein Team zeigen sich hocherfreut über die Neuzugänge:

„Wir haben in den vergangenen Monaten viel Wert daraufgelegt, unser im Umbruch befindliches Team zu einer Einheit auf und neben dem Platz zu formen und gleichzeitig die Entwicklung des jungen Teams voranzutreiben. Dass die beiden nun auf uns zugekommen sind und wieder Teil des Teams werden wollen, bestätigt uns darin, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Es zeigt, dass sie sich zu 100 % mit dem Verein und der Mannschaft identifizieren. Sie werden uns sportlich verstärken und sehr viel Freude bereiten.“

Der Verein Rot-Weiß Heede freut sich im Sommer auf die zwei Rückkehrer und wünscht allen einen guten Start in die Rückrunde.