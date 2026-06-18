Zwei Bezirksliga-Legenden gehen und weitere Zugänge

– Foto: Peter Harich

Der TSV Wittlingen begrüßt mit Daniel Durdevic seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison in der Kreisliga A1 Alb. Durdevic soll frischen Wind, Ehrgeiz und viel Leidenschaft für den Fußball in die Mannschaft bringen. Der Verein freut sich auf gemeinsame Momente auf und neben dem Platz und wünscht ihm einen gelungenen Start im TSV-Trikot.

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TASV Hessigheim II

Der TASV Hessigheim begrüßt mit Maximilian Kalmbach den ersten Neuzugang für seine zweite Mannschaft. Der Torspieler begann einst in der TASV-Jugend und kehrt nun nach vielen Jahren zurück nach Hessigheim. Ausgebildet wurde Kalmbach zudem im Nachwuchs des FSV 08 Bietigheim-Bissingen und des SGV Freiberg, wo er auch erste Erfahrungen im Herrenbereich sammelte. Seit 2019 stand er beim VfB Tamm zwischen den Pfosten. Nun schließt sich für ihn beim TASV der Kreis.

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FV Faurndau

Der FV Vorwärts Faurndau verabschiedet mit Michael Moll und David Leu zwei prägende Identifikationsfiguren aus dem aktiven Bezirksligakader. Moll durchlief die komplette Jugend des Vereins, absolvierte 535 Spiele und feierte die Bezirksliga-Aufstiege 2012, 2019 und 2025. Leu kehrte 2015 zurück ins Dittlau und kam seitdem auf über 350 Einsätze. Beide werden künftig für die Ü32 auflaufen. Der Verein bedankt sich für Loyalität, Einsatz und unzählige gemeinsame Momente.

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