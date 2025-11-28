Zwei Bezirksliga-Kicker kehren zu ihren Heimatvereinen zurück

"Lukas möchte wieder mit seinen Freunden zusammenspielen und hat uns deshalb um die Freigabe für einen Winter-Wechsel gebeten. Windorf ist sein Heimatverein und deshalb haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt", sagt Künzings Kaderplaner Daniel Seidl. Dem Team droht ein weiterer Abgang, denn ein Youngster, der allerdings im bisherigen Saisonverlauf überwiegend nur zweite Wahl war, wird vermutlich zu einem Ligakonkurrenten wechseln. Externe Neuzugänge wird es vermutlich keine geben. "Man soll das nicht kategorisch ausschließen, aber aktuell ist nichts geplant. Wir hoffen, dass der eine oder andere unserer Langzeitausfälle im Frühjahr wieder einsatzfähig sein wird", informiert Seidl.







Der akut abstiegsbedrohten TuS Pfarrkirchen hat Florian Holzberger nach eineinhalb Jahren den Rücken gekehrt. Der 22-Jährige läuft künftig wieder für seinen Stammklub SG Tann / Reut auf. Holzberger bestritt in seiner Zeit an der Rennbahn 25 Partien in der vierthöchsten Amateurklasse und wurde dabei immerhin 16-Mal von Beginn an aufgeboten. "Eine etwas schwerere Muskelverletzung hat Florian in dieser Saison ausgebremst. Grundsätzlich hat er es bei uns nicht schlecht gemacht und deshalb lassen wir ihn ungern ziehen. Dass er sich in der Winterpause verabschiedet, ist für uns auch ein Stück weit enttäuschend, da wir mitten im Abstiegskampf stecken", betont TuS-Manager Josef Burmberger, der allerdings anklingen ließ, dass sich im Winter etwas auf der Zugangsseite tun wird: "Wir müssen und werden etwas unternehmen."