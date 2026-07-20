Zwei Bezirksliga-Abschiede, neuer Trainer und Kreisliga-Zugang

– Foto: Andreas Krisch

Der TSV Weilheim/Teck aus der Bezirksliga Neckar/Fils verabschiedet Mathias Bühler und Fabio Luzi. Bühler sucht nach über 30 Jahren im TSV-Trikot eine neue sportliche Herausforderung beim SV Nabern, bleibt dem Verein aber als Mitglied des Ausschusses erhalten. Über Jahrzehnte prägte er Weilheim auf und neben dem Platz. Luzi verlässt die zweite Mannschaft nach einer Saison und kehrt zum TSV Ötlingen zurück. Der TSV bedankt sich bei beiden für ihren Einsatz und wünscht ihnen alles Gute.

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Spvgg Satteldorf

Die SpVgg Satteldorf aus der Frauen-Landesliga Württemberg, Staffel 1, begrüßt Steffen Schromm als neuen Trainer. Schromm bringt langjährige Erfahrung im Frauenfußball mit und war unter anderem bei der SGM Rieden/Tüngental/Michelbach sowie in der Nachwuchsarbeit der B-Juniorinnen beim TSV Neuenstein tätig. In Satteldorf möchte er aktiv, intensiv und erfolgreich Fußball spielen lassen. Im Mittelpunkt steht für ihn die Weiterentwicklung der Mannschaft. Der Verein freut sich auf die Zusammenarbeit und einen erfolgreichen Start in Blau-Weiß.

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SC Korb

Der SC Korb aus der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall begrüßt Georgios Wieland-Kiourtidis als Neuzugang für die erste Mannschaft. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt von der SG Weinstadt nach Korb und wird künftig das blau-gelbe Trikot tragen. Mit ihm erhält der SCK eine weitere Option im Zentrum. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit und wünscht Wieland-Kiourtidis einen guten Start, eine erfolgreiche Vorbereitung und eine verletzungsfreie Saison in Korb.

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