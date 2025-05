Zwei besondere Fußballspiele

Bergstraße. Auf die Altherren-Fußballer des FC Starkenburgia Heppenheim warten in dieser Woche zwei besondere Spiele: Zur Einstimmung auf die Partie am Freitag (21.) im Starkenburgstadion gegen die Traditionself der Frankfurter Eintracht dient das Ü40-Kreispokal-Finale am Mittwoch (19 Uhr) bei der Tvgg Lorsch. Gegner ist Titelverteidiger FV Biblis, ein alter Bekannter. Gegen den FV hatten die Starkenburgianer 2024 das Halbfinale verloren.