"Zwei" baut Siegesserie aus

Dank eines 4:0-Auswärtserfolgs beim FC Hard Zürich hat das Team von Coach Markus Imhof nach fünf Spielen 15 Punkte auf dem Konto.

Die Statistik sprach vor dem Spiel eine deutliche Sprache: Auf der einen Seite die zweite Mannschaft des FC Oetwil-Geroldswil, mit 4 Siegen in 4 Spielen und einem Torverhältnis von +22, auf der anderen der FC Hard Zürich, 0 Punkte, Torverhältnis -14. Alles klar also? Mitnichten.

Erneut waren am letzten Sonntag die frühen Vögel gefragt: Um 10 Uhr wurde das Spiel in der Allmend Brunau angepfiffen. Dem FCOG war klar, dass alles andere als ein Sieg einer riesigen Enttäuschung gleichkäme. Diese Erwartung schien die Limmattaler ein wenig zu lähmen: Trotz viel mehr Ballbesitz und Spielkontrolle konnten sie sich nur wenige Torchancen herausspielen, defensiv standen sie teilweise zu inkonsequent und hatten Glück, nicht in Rückstand zu geraten, nachdem ein vermeintliches Tor des Heimteams nach einem Foul an Torhüter Dominik Jungen zurückgepfiffen wurde. In der 36. Minute eroberte Verteidiger Janic Stähelin den Ball an der Mittellinie, spielte ihn auf den Flügel und zog gleich weiter in den Strafraum. Tatsächlich fiel ihm der Ball im Fünfmeterraum vor die Füsse, doch er scheiterte am gegnerischen Torwart. Glücklicherweise fiel der Ball dem mitgelaufenen Luca Züger vor die Füsse, der die 1:0-Pausenführung erzielen konnte.

Sack spät zugemacht

Nach einer schwachen 1. Halbzeit nahm sich das Team in der Pause vor, konsequenter und mutiger zu spielen und so schnell wie möglich das nächste Tor zu suchen, um das Spiel ruhiger gestalten zu können. Es kam genau andersrum. Kurz nach der Pause musste Torhüter Dominik Jungen zweimal in höchster Not eingreifen, hielt die knappe Führung mit zwei starken Paraden fest. Diesen Weckruf hatten die Gäste nun endlich gehört: Sie begannen, sich durch die gegnerischen Reihen zu kombinieren und erspielten sich mehrere hochkarätige Chancen, sündigten jedoch im Abschluss. Bis zur 61. Minute, als Kai Hummer nach einem Eckball an den Ball kam und per Halbvolley das 2:0 erzielte. In der letzten Viertelstunde hatten die Gäste das Geschehen dann im Griff und kombinierten sich immer wieder schön vors gegnerische Tor, nur der Abschluss passte noch nicht ganz. Trotzdem stellte der eingewechselte Gianluca Mergola mit zwei Toren in der 88. und 93. Minute auf 4:0.

Drei schwierige Spiele vor der Brust

Gegen den Tabellenletzten beklekerten sich die Oetwiler nicht gerade mit Ruhm, trotzdem stehen am Ende ein relativ klarer 4:0-Sieg und drei weitere Punkte zu Buche. Nun warten in den nächsten drei Wochen mit dem FC Industrie Turicum, dem FC Wiedikon und dem NK Croatia drei anspruchsvolle Aufgaben, die zeigen werden, ob das „Zwei“ tatsächlich zu den besten Teams der 4. Liga gehört. Wir freuen uns dabei auf Ihre Unterstützung!

_________________________________________________________________________________________________