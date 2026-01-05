Zwei Auszeichnungen gehen an den SV Ochsenhausen

Ausschlaggebend für den erfolgreichen Turnierverlauf war vor allem die Zwischenrunde. In einer stark besetzten Gruppe setzte sich der SV Ochsenhausen mit sechs Punkten als Erster durch – noch vor dem SV Mietingen. Damit qualifizierte sich der SVO für die K.-o.-Phase und unterstrich, dass die Mannschaft auch in der Halle konkurrenzfähig ist. In der aktuellen Saison der Bezirksliga Oberschwaben rangiert Ochsenhausen zwar auf Platz zehn, doch das Turnier in Biberach vermittelte ein anderes Bild.



Niklas Miller bester Torjäger

Besonders im Fokus stand der 18-jährige Mittelfeldspieler Niklas Miller. Mit neun Treffern sicherte er sich den Titel des besten Torjägers des Turniers. Für ihn selbst war diese Auszeichnung von großer Bedeutung. „Mir bedeutet das extrem viel. Also erstmal danke an die ganze Mannschaft. Ich weiss gerade gar nicht, wie wir überhaupt so weit gekommen sind nach der Zwischenrunde mit Mietingen und Laupheim. Ich finde, das hat extrem viel Spass gemacht das ganze Turnier.“ Die Freude über den persönlichen Erfolg verband sich dabei mit dem überraschenden Abschneiden des Teams. „Also, damit hat keiner von uns gerechnet.“

Der Blick ging für Miller schnell über das Hallenturnier hinaus. Die Leistungen sollen nun Wirkung zeigen. „Das wäre das Beste. Unser Ziel ist möglichst weit vorne dann mitzuspielen. Klar haben wir ein bisschen einen blöden Start gehabt, aber im Endeffekt haben wir uns gut gefangen. Ich glaube, da ist nur was möglich nach oben.“ Worte, die den Anspruch widerspiegeln, aus dem Turnier Selbstvertrauen für die Rückrunde zu ziehen.



Julian Miller wurde zum besten Torhüter gewählt

Neben Miller wurde mit Torhüter Julian Miehle ein weiterer Spieler des SV Ochsenhausen ausgezeichnet. Der 20-Jährige erhielt von den Vereinsvertretern den Titel des besten Torhüters des Turniers. Für ihn stand dabei weniger die individuelle Ehrung im Vordergrund als das Mannschaftsgefühl. „Also, es macht immer Spass hier auch zum Spielen und ich finde aber, wir haben es heute als Team einfach auch gut gemacht.“ Rückblickend ordnete er den Turnierverlauf realistisch ein: „Also hätte mir jemand gestern gesagt, nach unseren Spielen, dass wir ins Halbfinale kommen, hätte ich ihm gesagt: Ja, das nehme ich auch an. Jetzt einfach geniessen und dann geht es wieder in Rückrunde.“

Bemerkenswert war, dass beide individuellen Titel an Spieler desselben Vereins gingen. Auch das blieb Miehle nicht verborgen. „Das freut mich riesig auch für den Niklas. Finde ich toll, jetzt nimmt hier ein ganz junger Spieler noch was mit. Einfach top bei uns.“

So bleibt für den SV Ochsenhausen ein Turnier, das sportlich wie symbolisch Bedeutung hatte: zwei Auszeichnungen, eine starke Zwischenrunde und die Gewissheit, dass in dieser Mannschaft Potenzial steckt – nicht nur für die Halle, sondern auch für die zweite Saisonhälfte.