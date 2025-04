Zwei Auswärtssiege in den Dürener Derbys

Birkesdorf gewinnt in Langerwehe. Lendersdorf mit Ausrufezeichen im Abstiegskampf beim TSV Düren.

Der 19. Spieltag in der Bezirksliga, Staffel drei, stand ganz im Zeichen der Dürener Derbys. Die beiden Lokalduelle zwischen dem TuS Langerwehe und Viktoria Birkesdorf sowie der SG Türkischer SV Düren gegen Alemannia Lendersdorf gewannen die Auswärtsteams.

Im Aufeinandertreffen Sechster gegen Fünfter behielt Birkesdorf in Langerwehe mit 3:1 die Oberhand. Diese Partie hätte aber auch gut und gerne in die andere Richtung abbiegen können. Zur Pause führte Langerwehe nicht unverdient mit 1:0. Die Viktoria bekam die eigene linke Seite nicht ins Spiel, der TuS lief den Gegner früh an und ließ ihn kaum kontrollierte Bälle spielen.