Zwei Aussetzer entscheiden Partie: TSV Aßling unterliegt SF Schwaig Aßlinger Coach lobt Qualität des Gegners

Aßlings Torschützin vom Dienst, Sandra Funkenhauser gelang das 1:0 (13.). Die Schwaiger Frauen scheiterten danach wiederholt an der starken TSV-Abwehr. Bis zu einer verhängnisvollen Szene in der 21. Minute: Bei einem Freistoß stellten die Gastgeberinnen noch die Mauer, obwohl der Ball frei gegeben war, was FC-Torjägerin Lisa Maier eiskalt ausnutzte und das Spielgerät zum 1:1 ins leere Tor schoss. „Das hat uns komplett aus unserem Spiel gebracht“, sagte Ziegler kopfschüttelnd: „Das war sehr bitter.“ Denn Schwaig legte dazu per Doppelschlag (24./25.) sofort nach.

Schwaig trifft in sieben Minuten drei Mal – TSV Trainer Ziegler: „Danach wurde es leider sehr schwer“