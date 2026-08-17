Zwei Außenseiter werfen höherklassige Gegner aus dem Pokal

Golkrath sorgte für eine Überraschung im Pokal – Foto: Andre Peters

Am Freitagabend wurde die erste Runde des diesjährigen Heinsberger Kreispokals mit der Partie zwischen Concordia Birgelen und Germania Teveren eröffnet. Für den C-Ligisten aus Wassenberg war das Heimspiel gegen den Landesligisten natürlich ein Höhepunkt, doch die Überraschung blieb am Ende aus, denn der Favorit setzte sich am Ende mit 3:0 durch.

Auch keine Überraschung gab es in Ophoven, wo der heimische C-Ligist SV Ophoven auf die Sportfreunde Uevekoven aus der Landesliga traf. 7:0 hieß es nach 90 Minuten für die Mannschaft von den Spielertrainern Joshua Holtby und Sven Jansen. Gleich doppelt trafen Vasiko Gogolidze, der auch schon für den FC Wegberg-Beeck in der Mittelrhein-Liga aktiv war und Benjamin Erb.

Nach einer Viertelstunde war es Marvin Dumslaff, der die Gäste in Führung brachte. Bei diesem knappen Resultat blieb es dann eine lange Zeit, denn erst nach 64 Minuten traf Hatim Erdim Tyaba zum 2:0 für die Germania. Zwei Minuten vor dem Abpfiff erhöhte Yannik Voussen dann noch auf 3:0.

Noch deutlicher machte es Neu-Bezirksligist Union Würm/Lindern beim 9:0-Auswärtssieg bei C-Ligist STV Lövenich. Bereits zur Pause war die Partie beim Stande von 6:0 entschieden. Mann des Tages bei der Union war sicherlich Jeremy Bessix, der drei Tore zum Sieg beisteuerte.

Der andere Landesligist SV Helpenstein schlug den VfR Granterath indes ebenfalls mit 7:0. Mohamed Belhamri und Mohammed Cabdi lieferten jeweils einen Doppelpack ab, die anderen Tore markierten Olaf Piatek und Dominik Hahn. Hinzu kam ein Eigentor der Hausherren.

Favoriten setzen sich durch

Einen weiteren Favoritensieg sahen die Zuschauer in Kirchhoven. Dort trat Germania Rurich (A-Liga) beim SSV Kirchhoven an, der zwei Klassen tiefer spielt. Es tat sich lange Zeit wenig, so dass alles nach einem 0:0 zur Pause aussah. Doch dann ging es los: Zunächst verwandelte Florian Syben einen Strafstoß zur Gäste-Führung (43. Minute). Anschließend traf Syben in der Nachspielzeit von Halbzeit eins noch zwei Mal. Zunächst durch einen weiteren Elfer, danach mit einem abgefälschten Schuss. Nach einer guten Stunde konnte Mirco Beckers zwar auf 1:3 verkürzen, doch kurz vor Schluss machte Simon Zitz mit seinem Treffer zum 4:1 endgültig alles klar.

Seiner Rolle gerecht wurde auch Bezirksliga-Aufsteiger Dynamo Erkelenz nach einem 4:1 beim SV Roland Millich aus dem Kreisoberhaus. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Fabian Reimann die Roländer zunächst in Führung (55.). In der Folgezeit fielen die Tore dann allerdings auf der anderen Seite. Dem Ausgleich von Armando Nakamura (61.) ließ Thomas Schmidt nach 72 Minuten das Erkelenzer 2:1 folgen. Mit seinem zweiten Treffer machte Nakamura den Sack zu (85.), während Tobias Wilhelm in der Schlussminute den 4:1-Endstand herstellte.

Pokal liefert auch Überraschungen

Doch der Pokal lebt bekanntlich auch von Überraschungen, und die gab es durchaus in Golkrath, wo A-Ligist SV Golkrath sich mit 2:0 gegen den SC 09 Erkelenz (Bezirksliga) durchsetzte. Es war etwas mehr als eine Stunde absolviert, da erzielte Stefan Horrichs die umjubelte Führung für Golkrath. Noch größer wurde die Freude bei den meisten Zuschauern, als Rückkehrer Niklas Demming nach 75 Minuten das 2:0 machte, wobei es dann blieb.

Eine Runde weiter ist auch Germania Kückhoven durch ein 4:1 in einem B-Liga-Duell bei Germania Bauchem. In einem weiteren Spiel zweier B-Ligisten unterlag der SV Schwanenberg indes auf eigenem Platz der SVG Aphoven/Laffeld mit 2:3. In einem umkämpften Spiel gewann der SV Niersquelle Kuckum, gerade in die Kreisliga A abgestiegen, außerdem bei C-Ligist Sparta Gerderath mit 2:1. Nach knapp 40 Minuten führte Kuckum durch Treffer von Luca Faenger und Fabio Esposito mit 2:0. Mehr als das 1:2 durch einen verwandelten Handelfmeter von Aykut Cicek wollte den Gastgebern nicht mehr gelingen. Der SV Klinkum unterlag derweil bei Rhenania Immendorf etwas überraschend mit 2:4.

Die restlichen Ergebnisse des Sonntags: Germania Hilfarth schlug Grün-Weiß Karken mit 4:2, TuS Dremmen siegte mit 1:0 gegen den FC Dovere und B-Ligist SG Waldfeucht gelang mit 2:0 die Sensation gegen Landesligist Union Schafhausen. FC Kempen schlug SC Wegberg mit 4:2, VfR Übach-Palenberg unterlag FSV Geilenkirchen mit 0:1 und der SV Baal kam gegen TuS Jahn Hilfarth mit 1:16 unter die Räder. Außerdem unterlag der FC Süsterseel dem BC Oberbruch mit 4:6 n. E. und SV Scherpenseel schlug SV Immerath mit 2:0. Nach Elfmeterschießen gewannen auch VfR Unterbruch gegen Heinsberg-Lieck (7:5) und FC Hückelhoven gegen Wassenberg-Orsbeck (3:2). SB Breberen unterlag Waldenrath-Straeten mit 1:3, FC Porselen schlug die SVG Birgden-Langbroich mit 2:0. Auch der SC Selfkant (2:1 gegen SG Übach-Boscheln) und SG Rodebachtal (10:0 gegen GW Schaufenberg) sind in der nächsten Runde.