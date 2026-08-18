Zwei Ausfälle beim SSV Ulm 1846 vor dem Pokalduell

Der Start in die neue Liga hat dem Absteiger aus der 3. Liga zugesetzt. Zum Auftakt gab es die Niederlage bei den Stuttgarter Kickers, anschließend folgte im Heimspiel gegen Kickers Offenbach der nächste Rückschlag. Nun kommt auch noch personelles Pech hinzu. Felix Vater, erst 18 Jahre alt, zog sich gegen Offenbach ohne gegnerische Einwirkung einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Er war in der 19. Minute eingewechselt worden, musste aber bereits zur Halbzeit wieder vom Feld. Für ihn bedeutet die Diagnose eine mehrmonatige Pause.

Auch Torhüter Robin Mantel wird den Spatzen in den kommenden Spielen fehlen. Er erlitt einen Außenbandriss im Sprunggelenk. Sportdirektor Murat Isik sprach von zwei unglaublich bitteren Ausfällen und betonte, dass die Mannschaft nun noch enger zusammenrücken müsse. Gerade der lange Ausfall von Vater trifft den Klub emotional wie sportlich.

Umso wichtiger wird der Auftritt in Berg. Auf dem Papier ist Ulm klar favorisiert, doch der Pokal verlangt eine andere Haltung als ein gewöhnliches Ligaspiel. Der TSV Berg wird vor heimischer Kulisse versuchen, den Regionalligisten über Einsatz, Kompaktheit und Pokalenergie zu fordern. Ulm darf dem Verbandsligisten keine Hoffnung schenken, sondern muss früh Kontrolle, Tempo und Ernsthaftigkeit auf den Platz bringen.