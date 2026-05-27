Zwei aus vier: Wer löst das Bezirksliga-Ticket?

Feiert der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II am Donnerstagabend die direkte Rückkehr in die Bezirksliga? – Foto: Felix Schmautz

Alles oder nichts heißt es für die vier verbliebenen Mannschaften in der Bezirksliga-Relegation. Wer am Donnerstagabend in der dritten und finalen Runde als Sieger vom Platz geht, der hat seinen Startplatz in der Bezirksliga sicher. Die beiden Verlierer werden in die Kreisliga eingestuft. Am Kaplanacker in Schwarzhofen prallen die DJK Arnschwang und der SV Inter Bergsteig Amberg aufeinander. Sie kennen sich bestens aus der abgelaufenen Saison in der Bezirksliga Nord. Zeitgleich fighten in Pirkensee-Ponholz die beiden Kreisliga-Vizemeister FC Oberhinkofen und SV Schwandorf-Ettmannsdorf II um den Aufstieg. Anstoß ist jeweils um 18.30 Uhr. Der Ausgang dieser Duelle hatte auch Auswirkungen auf den Kreisbereich. Im Spielkreis Regensburg gäbe es nächste Saison – sollte Oberhinkofen scheitern – eine 15er-Kreisliga. Die Relegation ist aber schon beendet. Im Kreis Amberg/Weiden dürfte die TSG Weiherhammer nachträglich den Aufstieg in die Kreisklasse feiern, wenn Inter Bergsteig Amberg „drin“ bleibt. In Falle des Amberger Klassenerhalts wäre außerdem das Relegationsspiel zur Kreisliga zwischen dem SC Eschenbach und der DJK Ensdorf (findet zeitgleich am Donnerstag statt) im Nachgang nichtig, weil dann beide Teams einen Kreisliga-Platz sicher hätten. Noch komplizierter wird es im Fußballkreis Cham/Schwandorf. Von dort sind ja mit Arnschwang und Ettmannsdorf II gleich zwei Vereine in der Bezirksliga-Relegation vertreten. Fall 1: Arnschwang und Ettmannsdorf verlieren beide. Dann wären drei Plätze in der Kreisliga frei. Die Zweitrunden-Sieger SV Erzhäuser-Windmais und der FC Untertraubenbach haben es schon geschafft. Den letzten freien Platz würden der SV Diendorf und der SV Obertrübenbach am Sonntag in Seebarn ausspielen. Fall 2: Entweder Arnschwang oder Ettmannsdorf II gewinnt. Dann stünden vier Kreisliga-Plätze zur Verfügung. Die Sieger der 1. Relegationsrunde hätte es geschafft, die Verlierer wären Kreisklassist. Fall 3: Sowohl Arnschwang als auch Ettmannsdorf II lösen das Bezirksliga-Ticket. In dem Falle würde die Verlierer der 1. Runde zur Kreisliga eine weitere Chance bekommen. Das Quartett würde in insgesamt drei Spielen einen weiteren Kreisligisten ausspielen. In der Kreisklassen-Relegation dürfen der SC Arrach und die SF Weidenthal den Aufstieg feiern, wenn es mindestens einer der beiden Bezirksliga-Anwärter schafft. Scheitern beide, würden Arrach und Weidenthal am Freitag in Stamsried den letzten freien Kreisklassen-Platz ausspielen.

Morgen, 18:30 Uhr DJK Arnschwang Arnschwang SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg 18:30 live PUSH



Spielort: Schwarzhofen. Das war eindeutig! Mit 5:2 ließ die DJK Arnschwang letzten Freitag den TuS Rosenberg abblitzen. Schon nach einer guten halben Stunde war die eiskalte Hartl-Elf auf vier Tore davongezogen. Und ließ später auch nicht mehr wirklich was anbrennen. Gegen den bisherigen Ligakonkurrenten aus der Bezirksliga Nord, den SV Inter Bergsteig Amberg, erwartet DJK-Trainer Erich Hartl „wieder ein komplett anderes Spiel und ein komplett anderer Gegner“ als zuletzt. Im Ligabetrieb holte Arnschwang diese Saison fünf Punkte mehr als die Amberger, was freilich wenig zu sagen hat. Relevanter erscheinen da schon die direkten Duelle. Und da gewann jeweils das Heimteam deutlich – Arnschwang mit 4:1, der Inter gar mit 6:2. Wird's auch diesmal torreich? „Wobei bei uns zuhause zwei Tore erst in der Nachspielzeit gefallen sind“, schränkt Hartl ein. „Wir wissen jetzt Inter Bergsteig sehr wohl einzuschätzen. Sie haben sich sehr stabilisiert. Individuell sind die Amberger auf jeden Fall stärker besetzt als Rosenberg, das eine im Kollektiv starke Mannschaft war. Dies stellt uns vor neuen Aufgaben“, sagt Hartl über den Gegner.„Nichtsdestotrotz haben wir die erste Hürde übersprungen, wollen auch die zweite Hürde überspringen und in der Bezirksliga bleiben. Das ist das große Ziel.“ Mit dem jungen Mittelfeldmann Raphael Kreipl hat die personell ohnehin gebeutelte DJK einen weiteren Ausfall zu beklagen. Ansonsten bleibt im der Kader gegenüber der Vorwoche alles beim Alten.



Auch bei Inter Amberg geht es darum, eine durchwachsene Spielzeit mit einem Happy End zu versehen. Dank eines harterkämpftes 2:1-Sieges über die FSV Prüfening zog der SVIB in die finale Relegationsrunde ein, und bleibt im Rennen um den Bezirksliga-Erhalt. „Kompliment an die Truppe, die alles eins zu eins umgesetzt hat, diszipliniert gespielt und aufopferungsvoll gekämpft hat“, lobte Ambergs Coach Markus Kipry sein Team. Was erwartet der ehemalige Bayernliga-Trainer der DJK Gebenbach fürs Spiel in Schwarzhofen? „In meinen Augen gibt es keinen Favoriten. Die Tagesform wird entscheidend sein. Es wird ein interessantes Spiel auf Augenhöhe. Die Frage ist natürlich schon, wie Arnschwang auflaufen wird. Bei ihnen waren die letzten Woche und Monate von Verletzungen geprägt“, überlegt Kipry und schiebt nach: „Unterschätzen werden wir sie natürlich nicht. Wir haben ja letztens erst 4:1 gegen sie in Arnschwang verlieren. Dieses Spiel ist aber völlig egal. Entscheidend ist am Donnerstag. Da wollen und müssen wir als Sieger vom Platz gehen.“ Von seinen Spielern fordert Kipry Laufbereitschaft, Disziplin und eine gute Zweikampfquote ein. „Zudem müssen wir unsere Chancen – anders als in Arnschwang – einfach auch nutzen.“







Spielort: Pirkensee-Ponholz. Geht es dort um den Klassenerhalt, kämpfen an der Südspitze des Landkreises Schwandorf beide Mannschaften um den Aufstieg. Im Falle des FC Oberhinkofen, dem Vizemeister der Kreisliga 1 Regensburg, käme ein Sprung in die Bezirksliga dem größten Erfolg der Vereinshistorie gleich. An Motivation dürfte es den Mannen von Dauer-Trainers Kyros Farahmand definitiv nicht mangeln. Zumal der FCO um Top-Torjäger Jakob Blank (40 Saisontore) ja schon zwei Relegationsspiele gewonnen hat. Gegenüber dem zähen 1:0-Sieg gegen Steinsberg konnte das Team beim jüngsten 3:1 gegen Pielenhofen die Nervosität merklich ablegen. An dieser Darbietung wollen die Gramallas, Hartl & Co. anknüpfen. „Wir freuen uns auf das Spiel“, schiebt Farahmand Grundsätzliches voraus. Oberhinkofens am Saisonende scheidender Erfolgstrainer geht auch diesmal von einer ganz engen Kiste aus. „Wir wissen, dass Ettmannsdorf eine spielstarke Mannschaft ist. Unterschätzen dürfen wir keinen. Ich werde mich aber nicht nach dem Gegner richten. Stattdessen wollen wir genauso weiter Fußball spielen wie über die gesamte Saison. Hoffentlich sind wir am Ende qualitativ vielleicht die etwas stärke Mannschaft. Wir gehen die Sache mit viel Selbstvertrauen an und natürlich wollen wir das Spiel gewinnen“, bekräftigt Farahmand, der von seiner Truppe einen „über 90 oder 120 Minuten vollkonzentrierten Auftritt“ sehen möchte und eine Sache nicht unbetont lassen will: „Egal wie die Saison endet: Auf das Erreichte kann ein jeder stolz sein.“ Stürmer Elias Si Hocine kehrt als Option ins Aufgebot zurück, das ansonsten unverändert bleibt.



Hätte der Bezirksliga-Aufstieg für Oberhinkofen Historisches an sich, war der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II bereits in den Saisons 22/23 und 24/25 auf Bezirksebene vertreten. Beide Male ging es direkt wieder runter. Gelingt dem jungen Unterbau des Landesligisten die direkte Rückkehr? Cheftrainer Tobias Wiesner ist jedenfalls optimistisch gestimmt: „Ich weiß, was meine Mannschaft kann. Wir schauen morgen erstmal auf uns, dass wir unser Spiel durchdrücken“, meint er. Mit knappen Siegen gegen Mitterdorf (3:0 n.E.) und Thalmassing (2:1) zog Ettmannsdorf in die finale Relegationsrunde ein. Bisher war dem SVSE auch das nötige Spielglück hold. Den kommenden Gegner aus dem Landkreis Regensburg schätzt Wiesner so ein: „Die haben eine brutale Offensive, in der Defensive sind sie zu knacken. Es kommt ein hartes Stück Arbeit auf uns zu. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden.“ Dass die Schwandorfer gegen starke Offensiven gut aussehen können, haben sie in dieser Saison in der Kreisliga West bewiesen. In 26 Spielen gab es nur 26 Gegentore. Was der Trainer für Donnerstag klar einfordert: „Es darf kein Hosenscheißer-Fußball werden, sondern muss ein gestandener Erwachsenenfußball sein, wenn wir hochwollen.“ Und: „Du darfst nicht aufgeben und bei einem Rückstand nicht den Kopf in den Sand stecken.“ Personell hat Wiesner die Qual der Wahl („20, 21 Mann sind im Kader“). Sein spielender „Co“ Michael Plank steht auch wieder zur Verfügung, wohingegen Rechtsverteidiger Jakob Hilmer nach seinem Mittelfußbruch aus dem Mitterdorf-Spiel raus ist. Ähnlich wie sein Trainerkollege Farahmand auf der Gegenseite, betont auch Wiesner: „Die Jungs performen seit Monaten, viele spielten davor A-Jugend. Die lange Saison inklusive Relegation, das schlaucht natürlich. Ich bin saustolz auf die Mannschaft, was sie geleistet hat.“ Schlussendlich solle der Bessere gewinnen. „Und natürlich wollen wir gewinnen.“