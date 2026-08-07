Zwei Auftaktsieger und eine offene Rechnung

Gegen Siemerode hat die Eintracht zuletzt schlechte Erfahrungen gemacht – weder im letzten Liga-Heimspiel noch im Pokal konnte Sondershausen gegen die Grün-Weißen gewinnen.
Entsprechend groß ist die Motivation, diesmal vor heimischer Kulisse die Wende zu schaffen. „Die Stimmung vor der anliegenden Aufgabe ist sehr gut, wir haben gut trainiert“, berichtet Eintracht-Spieler Florian Cepa. Seine Mannschaft habe den Gegner weitestgehend analysiert und wisse um die Stärken der Siemeröder.
Dabei dürfte auch die jüngste Vergangenheit eine Rolle spielen. Nach den beiden enttäuschenden Duellen gegen Siemerode will die Eintracht nun die passende Antwort auf dem Platz geben. Viel wird dabei laut Cepa auf die Grundtugenden ankommen: „Darauf ankommen wird es, wer die Zweikämpfe annimmt und besser ins Spiel startet.“
„Die drei Punkte wollen wir zuhause lassen“
An der Zielsetzung der Gastgeber lässt Cepa keinen Zweifel. „Eins ist aber klar: Wir wollen die drei Punkte zuhause lassen und attraktiven Fußball vor unserer heimischen Kulisse spielen.“
Dafür soll auch von den Rängen die nötige Energie kommen. Die Unterstützung der Eintracht-Ultras könnte im Duell mit Siemerode zu einem entscheidenden Faktor werden. „Die Unterstützung unserer Ultras wird außerdem aus jedem Spieler das Maximale herauskitzeln“, ist Cepa überzeugt.
Die Vorzeichen versprechen damit eine interessante Partie: Beide Mannschaften sind mit einem Sieg in die neue Saison gestartet, gleichzeitig bringt das Duell aus Sondershäuser Sicht eine offene Rechnung mit sich. Siemerode möchte seine gute Frühform bestätigen, während die Eintracht diesmal unbedingt die Oberhand behalten will.
Nach den jüngsten Rückschlägen gegen die Grün-Weißen soll es aus Sondershäuser Sicht nun endlich heißen: Revanche statt Wiederholung. Für Cepa sind jedenfalls „alle Dinge für ein Fußballspektakel angerichtet“.