Zwei Auftaktsieger und eine offene Rechnung Zwei Teams, drei Punkte und ein Duell mit Vorgeschichte: Wenn Eintracht Sondershausen am zweiten Spieltag der Landesklasse 2 den SV Grün-Weiß Siemerode empfängt, geht es für die Gastgeber nicht nur darum, den gelungenen Saisonstart zu bestätigen. von Christopher Plischka · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser

Sowohl Liga- als auch Pokalspiel waren stets umkämpfte Partien mit dem besseren Ende für die Eichsfelder. Gelingt der Eintracht im dritten Anlauf endlich ein Heimerfolgt gegen Siemerode? – Foto: Jens Ortschig

Gegen Siemerode hat die Eintracht zuletzt schlechte Erfahrungen gemacht – weder im letzten Liga-Heimspiel noch im Pokal konnte Sondershausen gegen die Grün-Weißen gewinnen.

Heute, 14:00 Uhr Sondershausen Sondershausen SV Grün-Weiß Siemerode Siemerode 0 4 PUSH

Entsprechend groß ist die Motivation, diesmal vor heimischer Kulisse die Wende zu schaffen. „Die Stimmung vor der anliegenden Aufgabe ist sehr gut, wir haben gut trainiert“, berichtet Eintracht-Spieler Florian Cepa. Seine Mannschaft habe den Gegner weitestgehend analysiert und wisse um die Stärken der Siemeröder. Dabei dürfte auch die jüngste Vergangenheit eine Rolle spielen. Nach den beiden enttäuschenden Duellen gegen Siemerode will die Eintracht nun die passende Antwort auf dem Platz geben. Viel wird dabei laut Cepa auf die Grundtugenden ankommen: „Darauf ankommen wird es, wer die Zweikämpfe annimmt und besser ins Spiel startet.“