Zwei Aufstiegshelden verlassen Solingen-Wald 03

Beric wechselt nach Wülfrath. – Foto: Markus Becker

Kein Verein aus dem Feld der künftigen Oberliga sorgt bereits jetzt für so viel Aufsehen wie Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03. Angesichts der Vielzahl an hochkarätigen Transfers, die der Verein bereits getätigt hat, war abzusehen, dass einige bekannte Gesichter den Klub im Sommer verlassen werden.

Dazu zählt auch der 29-jährige Vedran Beric, der sich dem Landesliga-Absteiger 1. FC Wülfrath anschließt. Vor knapp zwei Jahren war Beric unter anderem mit der Erfahrung aus 60 Regionalliga-Partien für den SV Straelen und die SSVg Velbert nach Solingen gekommen. Besonders in seiner ersten Saison blühte er unter Trainer Daniele Varveri als Stammspieler auf und hatte auch großen Anteil am zweiten Aufstieg in Folge.

Möglicherweise gibt es für ihn auch bei seinem neuen Verein bald wieder Grund zum Feiern. Wülfrath peilt die direkte Rückkehr in die Landesliga an, wie Trainer Joscha Weber im Zuge der Verpflichtung betonte: "Vedo war und ist ein absoluter Wunschspieler für die Außenbahnen gewesen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat. Mit seiner Mentalität und seiner Erfahrung wird er uns enorm weiterhelfen, das Projekt Wiederaufstieg anzugehen.“

Gleichzeitig verabschiedet sich auch Offensivspieler Edin Sehic von 03. Der ehemalige Profi war einst auch durch die Mithilfe von Beric nach Solingen gelotst worden. Beide kennen sich bereits aus Jugendzeiten. Nach kurzer Anlaufzeit wusste Sehic in der damaligen Aufstiegsrelegation zur Landesliga zu überzeugen. Auch in der abgelaufenen Saison setzte er mit acht Treffern und fünf Vorlagen seine Duftmarke.

"Mit deinem Abschied von der ersten Mannschaft der SpVg Solingen-Wald 03 geht ein wichtiges Kapitel unserer gemeinsamen Reise zu Ende“, verkündete der Verein in den eigenen Medien. "Wir wünschen dir für deine Zukunft nur das Allerbeste, sowohl in deiner sportlichen Laufbahn als auch in deinem Privatleben: Erfolg, Gesundheit und weiterhin viel Leidenschaft für den Fußball. Die Türen unseres Vereins werden dir stets offenstehen.“

Wie man so schön sagt, laufen die Kaderplanungen in der Klingenstadt auf Hochtouren. Man darf gespannt sein, ob sich der Erfolgslauf des Vereins auch in der fünfthöchsten Spielklasse fortsetzt.