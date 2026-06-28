Zwei Aufstiege, aber wenig Spielpraxis: Schwicker holen Pulver zurück

Nach seinem Weggang aus Erkenschwick im Sommer 2024 war Pulver Teil der Gründung der neuen U21 des VfL Bochum. Als einer der ältesten Akteure sollte der gebürtige Marler als Führungsspieler vorangehen. Er stand an den ersten sieben Spieltagen immer in der Startelf, doch dann passierte es. Ein Achillessehnenriss sorgte am 22. September 2024 für ein langes Aus vom Fußball.

Nichtsdestotrotz erhielt er im Sommer 2025 einen Vertrag bei der SG Wattenscheid 09. Sein Comeback ließ jedoch noch lange auf sich warten. Erst am 6. April 2026 stand er wieder auf dem Feld und absolvierte in der vergangenen Saison noch drei Einsätze für die SG Wattenscheid 09.