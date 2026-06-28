Zwei Aufstiege, aber wenig Spielpraxis: Schwicker holen Pulver zurück

Der 27-jährige Nico Pulver bleibt der Oberliga Westfalen erhalten. Nach Stationen beim VfL Bochum II und der SG Wattenscheid 09, mit denen er jeweils in die Regionalliga aufstieg, kehrt der gelernte Linksverteidiger zur SpVgg Erkenschwick zurück. Dort war er nach dem Aufstieg aus der Westfalenliga in der Spielzeit 2023/24 absoluter Leistungsträger und absolvierte 33 der 34 Partien im westfälischen Amateuroberhaus. Insgesamt stehen 131 Oberliga-Partien in seiner Vita (zuvor TuS Haltern und SC Westfalia Herne).
Nach seinem Weggang aus Erkenschwick im Sommer 2024 war Pulver Teil der Gründung der neuen U21 des VfL Bochum. Als einer der ältesten Akteure sollte der gebürtige Marler als Führungsspieler vorangehen. Er stand an den ersten sieben Spieltagen immer in der Startelf, doch dann passierte es. Ein Achillessehnenriss sorgte am 22. September 2024 für ein langes Aus vom Fußball.
Nichtsdestotrotz erhielt er im Sommer 2025 einen Vertrag bei der SG Wattenscheid 09. Sein Comeback ließ jedoch noch lange auf sich warten. Erst am 6. April 2026 stand er wieder auf dem Feld und absolvierte in der vergangenen Saison noch drei Einsätze für die SG Wattenscheid 09.
Voller Tatendrang möchte Pulver im besten Fußballalter nun wieder voll angreifen. In einem emotionalen Video auf Erkenschwicks Social Media-Kanälen zeigt er sich bei der Gartenarbeit, erzählt von Agrarwirtschaft und einem ruhigen Leben mit seiner Frau und beißt genussvoll in eine selbst geerntete Gurke. Ab sofort soll der Sonntag wieder dem Amateurfußball im Stimbergstadion gehören.
"Ich freue mich schon sehr darauf, wieder mit meinen besten Freunden Andi und Mike zusammenzuspielen. Das und die Fans am Stimberg waren die ausschlaggebenden Gründe für meine Rückkehr. Mir ist wichtig zu betonen, dass ich mich damals nicht gegen Erkenschwick entschieden habe, sondern für den nächsten Schritt in meiner sportlichen Laufbahn. Umso mehr freue ich mich jetzt auf meine Rückkehr und auf alles, was vor uns liegt", wird Pulver auf der Homepage der Schwicker zitiert.