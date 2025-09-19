Zwei Aufsteiger unter sich

Höheres Niveau

„Wir wussten, dass es in der Landesklasse eine ganz andere Herausforderung wird als noch in der Kreisoberliga. Der größte Unterschied liegt sicher in der Qualität und Intensität. Hier geht es körperlich wie taktisch deutlich mehr zur Sache. Fehler werden konsequenter bestraft, viele Mannschaften sind breiter und ausgeglichener aufgestellt. Außerdem merkt man, dass die taktische Disziplin höher ist – die Teams agieren strukturierter und lassen weniger Räume zu“, erklärt der Coach. Trotz des schwierigen Starts nimmt Bachmann viel Positives aus den ersten Wochen mit: „Die Jungs ziehen im Training super mit, die Einstellung passt, und wir haben gesehen, dass wir in allen Spielen phasenweise mithalten konnten. Gerade im Umschaltspiel und in der Arbeit gegen den Ball haben wir Fortschritte gemacht.“ Nun gehe es darum, diese Phasen über 90 Minuten zu strecken. „Wir brauchen mehr Konstanz und müssen uns endlich mit einem Erfolgserlebnis belohnen.“

Den ersten Dreier im Visier

Am kommenden Wochenende empfängt der SVE den starken Mitaufsteiger Rudolstadt II. Für Bachmann ein Gegner, der einiges an Qualität mitbringt: „Rudolstadt ist für mich ein sehr kompakter und spielstarker Aufsteiger, der gezeigt hat, dass er sich in der Landesklasse sofort zurechtfindet.“ Felix Bachmann betitelt den kommenden Gegner als "keinen typischen Aufsteiger" und weiß dennoch, worauf es ankommen wird: „Wir brauchen eine hohe Laufbereitschaft, müssen aggressiv in den Zweikämpfen sein und dürfen uns keine einfachen Fehler leisten. Wichtig wird auch sein, dass wir mutig nach vorne spielen und unsere Chancen konsequent nutzen – nur so können wir die ersten drei Punkte holen.“