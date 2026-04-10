Zwei Aufsteiger im direkten Duell

Nach deutlicher Niederlage empfängt der TuS Leese den SV Esperke, der zuletzt dem Spitzenreiter ein Remis abrang. Vieles spricht für eine offene Partie im Tabellenmittelfeld.
Manchmal genügt ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse, um die Dramaturgie eines Spiels zu verstehen. Wenn der TuS Leese 1912 am Sonntag den SV Esperke 1929 empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Tabellenmittelfeld angekommen sind – und doch mit unterschiedlichen Vorzeichen in diese Partie gehen.
Leese steht derzeit auf Rang sieben, zehn Siege und elf Niederlagen ergeben eine Saisonbilanz, die von Schwankungen geprägt ist. Besonders das jüngste Resultat dürfte nachwirken: Im Nachholspiel beim VfR Evesen setzte es eine deutliche 1:5-Niederlage. 52 erzielte Tore bei 53 Gegentoren zeigen, dass Leese regelmäßig trifft, defensiv jedoch anfällig ist.
Esperke, direkt dahinter auf Platz acht, reist mit einem Achtungserfolg an. Das 1:1 gegen Tabellenführer SC Twistringen unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft. Acht Siege, sechs Unentschieden und acht Niederlagen bei 45:54 Toren zeichnen ein ähnliches Profil wie beim Gastgeber – auch Esperke zeigt sich offensiv präsent, aber defensiv anfällig.
Ein Punkt trennt beide Teams, die sich in ihrer Saisonanlage stark ähneln. Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Für Leese geht es darum, eine klare Reaktion auf die deutliche Niederlage zu zeigen. Esperke hingegen wird versuchen, den positiven Eindruck aus dem Spiel gegen den Spitzenreiter zu bestätigen.
Zwei Aufsteiger im direkten Vergleich – und die Möglichkeit, sich im engen Mittelfeld entscheidend abzusetzen.