Zwei Aufsteiger im direkten Duell

– Foto: Britta Olschewski

Nach deutlicher Niederlage empfängt der TuS Leese den SV Esperke, der zuletzt dem Spitzenreiter ein Remis abrang. Vieles spricht für eine offene Partie im Tabellenmittelfeld.

Manchmal genügt ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse, um die Dramaturgie eines Spiels zu verstehen. Wenn der TuS Leese 1912 am Sonntag den SV Esperke 1929 empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Tabellenmittelfeld angekommen sind – und doch mit unterschiedlichen Vorzeichen in diese Partie gehen.

Leese steht derzeit auf Rang sieben, zehn Siege und elf Niederlagen ergeben eine Saisonbilanz, die von Schwankungen geprägt ist. Besonders das jüngste Resultat dürfte nachwirken: Im Nachholspiel beim VfR Evesen setzte es eine deutliche 1:5-Niederlage. 52 erzielte Tore bei 53 Gegentoren zeigen, dass Leese regelmäßig trifft, defensiv jedoch anfällig ist.